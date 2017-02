Ce explicație are ambasadorul Rusiei în România în legătură cu gestul lui Putin de a-i oferi lui Dodon harta „Moldovei Mari”

Fostul ambasador rus la Chișinău, în prezent ambasador la București, Valeri Kuzmin, susține că gestul președintelui Rusiei Vladimir Putin de a-i face cadou președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, o hartă a „Moldovei Mari” reprezintă o „dovadă” a istoriei comune dintre Republica Moldova şi Rusia.

„Nu cred că a fost vorba de o hartă cu <<Moldova Mare>>. A fost o hartă medievală cu Principatul Moldovei, care a existat. Este un fapt istoric cunoscut. Dacă vreţi părerea mea, este doar o dovadă a istoriei comune dintre Moldova şi Rusia. Acest cadou arată clar că relaţiile noastre sunt puternic ancorate în istorie, iar unele documente cu referire la această istorie sunt prezente în arhiva noastră”, a precizat Kuzmin într-un interviu acordat pentru Adevărul.

Diplomatul rus consideră darul lui Putin nu a fost altceva decât o simplă înmânare a unui document istoric din arhive, pe care autoritățile de la Chișinău să îl prețuiască în muzee.





Kuzmin s-a pronunțat și asupra unei alegeri pe care Republica Moldova ar trebui să o facă: cu Rusia sau cu Occidentul. „Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai comfortabilă să se extindă spre graniţele noastre. Astăzi, Moldova este un stat suveran şi independent care trebuie să aleagă, iar cea mai bună alegere, după părerea mea, luând în considerare factorii istorici, e să nu opună integrarea în Vest cu cea din Est. Cei de la Bruxelles impun un asemenea dictat. De ce? Singurul lucru pe care Rusia îl repetă este: dacă semnaţi acest parteneriat, care are ca parte integrală un aşa-numit acord de liber schimb cu implicaţii profunde, asta înseamnă că Moldova şi Ucraina devin asociate în schimbul liber cu Uniunea Europeană. Federaţia Rusă nu are astfel de zone. Ceea ce noi avem, este un parteneriat cu fostele republici sovietice, aşa-numit CSI. Astfel, ca prin miracol, Moldova şi Ucraina fac dintr-o dată, parte din două entităţi economice incompatibile. Depinde doar de guvernele acestor ţări să decidă în care dintre cele două entităţi economice le va fi mai bine. Dacă luăm cazul Moldovei, nu am văzut o îmbunătăţire substanţială în situaţia economică a acestei ţări”, a comentat ambasadorul.

Președintele rus Vladimir Putin i-a dăruit preşedintelui de la Chișinău, Igor Dodon, pe 17 ianuarie, în cadrul unei întrevederi la Moscova, harta Moldovei Mari din 1790, după războiul ruso-turc, desenată de cartograful italian Bartolommeo Borghi. La rândul său, Igor Dodon i-a dăruit lui Putin o statuie reprezentându-i pe ţarul Petru I şi pe domnitorul Dimitrie Cantemir.

