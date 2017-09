Ce face acest om de primește o pensie de 13,800 lei și un salariu de 100,000 de lei lunar

România știe să-și aprecieze geniile. Cu excepția geniilor din cultură, sport, cercetare, sistemul medical, Guvernul are grijă întotdeauna de geniile din politică și administrație. Doar așa se explică o pensie de 13,800 lunar la care se adaugă un salariu generos de 100,000 de lei lunar!



Spre deosebire de guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu care a spus miercuri, într-o conferinţă de presă, că “nu e frumos” să cumuleze şi pensia şi salariul, preşedintele CEC Bank, Radu Graţian Gheţea, încasează şi pensia de 13.800 de lei pe lună şi salariul net de 100.000 de lei pe lună de la CEC, o bancă de stat.

În contextul discuţiilor din ultima lună privind pensiile speciale şi a cumulării salariilor de la stat cu pensiile, guvernatorul Mugur Isărescu a precizat astăzi că BNR oferă o anumită sumă angajaţilor care împlinesc vârsta de pensionare – fără să precizeze suma sau dacă a încasat această sumă.





„Am 46 de ani de activitate, am început în 1971 şi nu cred că s-ar aduna o lună dacă aş pune cap la cap toate concediile medicale. Banca Naţională oferă o anumită sumă – nu-mi cereţi să o definesc, pentru că orice termen se speculează – angajaţilor care împlinesc vârsta de pensionare. Eu nu am luat şi pensia, pentru că am zis că aşa e frumos, să nu iau şi pensie, şi salariu de la Banca Naţională”, a spus Mugur Isărescu, citat de Mediafax și preluat de Ziarul Financiar.

„Dacă o să tot insistaţi pe tema asta, probabil că la un moment dat o să-mi depun dosarul şi o să iau şi pensia”, a mai spus guvernatorul BNR.

Din 2009 până în 2014 a existat o lege prin care angajaţii de la stat nu puteau cumula salariile cu pensiile (dacă veniturile totale depăşeau nivelul salariului mediu pe economie), însă ulterior s-a dat o altă lege care să anuleze această prevedere.

Sursa: frip.ro