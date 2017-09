Ce fel de FEMEIE ești în funcție de luna în care te-ai născut

Luna in care te-ai nascut spune multe despre tine si personalitatea ta. Tipologiile feminine sunt cele mai pregnante in functie de luna nasterii:

Ianuarie.

Femeile care s-au nascut in luna ianuarie sunt extrem de ambitioase, serioase si conservatoare. Sunt destul de critice la adresa celorlalti si nu le place sa vorbeasca prea mult despre propriile sentimente. In general permit sa se apropie de ele numai celor care li se aseamana din punct de vedere intelectual.

Februarie. Femeile nascute in februarie sunt extrem de romantice si au nevoie sa fie tratate cu rabdare. Isi schimba starea de spirit destul de rapid si de aceea sunt destul de greu de inteles. Modul lor de gandire este unul de abstract si foarte greu iarta daca sunt inselate.





Martie.

Femeile care s-au nascut in luna martie sunt pline de sarm si carisma. Sunt loiale si foarte dedicate. Se indragostesc foarte greu. Sunt simpatice doar pana le superi, dar totusi, este o adevarata placere sa fii in preajma lor.

Aprilie.

Femeile care s-au nascut in luna aprilie sunt extrem de diplomate si este foarte usor sa interactionezi cu ele. Sunt destul de geloase si daca se intampla sa aiba un moment de rafulare, este mai bine sa pastrezi distanta. Te vor face sa te simti cel mai fericit barbat de pe pamant. Isi deschid sufletul numai in fata celor care merita cu adevarat.

Mai.

Femeile nascute in luna mai sunt foarte persistente si loiale principiile lor. Sunt femei extrem de atractive, au un caracter dificil si pot deveni extrem de periculoase pentru un barbat care se indragosteste de ele. Tocmai de aceea, cei care s-au indragostit de o femeie nascuta in luna mai, o vor tine minte toata viata.



Iunie.

Femeile nascute in luna iunie sunt foarte curioase, comunicative si creative. De obicei vorbesc si apoi gandesc. Aprecieaza persoanele care le spun adevarul in fata. Au tendinta de a manipula intr-o relatie.

Iulie.

Femeile nascute in luna iulie sunt foarte modeste, frumoase si extrem de inteligente. Nu vor conflicte si sunt politicoase cu toata lumea. Daca le-ai inselat, iti poti lua adio de la ele.

August.

Femeile nascute in luna august sunt o combinatie intre egoism si altruism. Nu trebuie sa fii in competitie cu ele caci pana la urma vor castiga. Au un simt al umorului dezvoltat, insa nu le place sa fie luati peste picior.Vor sa fie mereu in centrul atentiei si sufera daca nu se intampla asa.

Septembrie.

Femeile nascute in luna septembrie sunt blande, frumoase si disciplinate. Nu ii uita niciodata pe cei care le tradeaza. Nu ii uita niciodata pe cei care i-au tradat si sunt destul de razbunatoare. Aceste femei vor relatii pe termen lung, nu sunt femei de o noapte. Pe de alta parte, sunt extrem de critice si au asteptari mari de la partenerii lor. Barbatul trebuie sa demonstreze ca le merita.

Octombrie.

Femeile nascute in luna octombrie au un caracter foarte puternic. Sunt persoane sensibile, insa nu vor plange niciodata in fata cuiva. Sunt extrem de inteligente si nu-si deschid sufletul in fata oricui. Sunt adeseori invidiate de alte femei.

Noiembrie.

Femeile nascute in luna noiembrie sunt intotdeauna cu un pas inaintea celorlalti. Isi dau seama imediat cand cineva incearca sa le pacaleasca. Sunt genul de persoane care spun intotdeauna adevarul, chiar si daca doare.

Decembrie.

Femeile nascute in luna decembrie pot fi foarte nerabdatoare, dar norocoase caci gasesc mereu o cale de a iesi castigatoare. Au darul de a-i binedispune pe ceilalti, au o inima deschisa si, in general, accepta „loviturile” din partea celorlalti.