Ce ingredient ajută burgerii să fie mai fragezi şi mai gustoşi pentru mai mult timp

Burgerul este un preparat culinar care şi-a făcut loc extrem de bine în meniul românilor.

Localuri cu burgeri s-au deschis în număr mare în ultima perioadă, preparatul având priză puternică la public, fie că este vorba de restaurante stilate sau de burgerii de colţ de stradă.

Un burger bun, care respectă istoria acestui fel de mâncare, se prepară din carne de vită.





Doar că aceasta, dacă începe să se răcească puţin, se întăreşte. Însă bucătarii români au găsit un mod de a pregăti carnea pentru ca aceasta să rămână gustosă.

„Am observat că această carne de vită se întăreşte şi nu mai are aceeaşi textură după ce se răceşte. Am testat câteva variante şi am observat că, pe lângă ingredientele pe care le foloseam pentru condimentare, ca ou, muştar, ketckup, sos de soia şi altele, dacă adăugăm mozzarella crudă, răzuită, menţine carnea moale şi după răcire.

În localul unde am muncit am folosit mereu un anumit gramaj de mozzarella răzuită în compoziţia de carne pentru burger, care o face să rămână elastică şi după răcire”, afirmă Sabrina Ioana, fost bucătar într-o burgerie.

În acest fel localul a rezolvat în special problema livrărilor de burgeri la domiciliu, dat fiind faptul că aceştia se răcesc până ajung la client.

