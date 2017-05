Ce înseamnă dacă auzi zgomot la deschiderea gurii

Ți s-a întâmplat să auzi zgomot la deschiderea gurii atunci când caști? Acest semn prevestește o serie de probleme de sănătate pe care e bine să nu le ignori.

Ce înseamnă dacă auzi zgomot la deschiderea sau închiderea gurii

„Am 22 de ani și începând din vară (de prin August), când deschid gura, când o închid sau când mestec se aude un sunet din articulație (un fel de trosnet).

Am mai remarcat și că mișcarea de deschidere/închidere a gurii nu e dreaptă ci mai degrabă în zig zag. Nu am dureri când deschid/închid gura.





Precizez ca am mare grijă de dinți (merg la stomatolog de 2 ori pe an + igiena corespunzătoare zi de zi). Adevărul e că am și norocul să am niște dinți aproape perfect aliniați și sănătoși.

Apariția acestor sunete a fost bruscă, nu îmi amintesc să fi fost provocată de ceva anume: nu au avut loc traumatisme, nu fusesem la stomatolog în acea perioadă”, a scris un român pe un forum.



După cum se poate vedea, astfel de probleme sunt des întâlnite, iar medicii au o explicație pentru acest fenomen. Persoanele care trec prin asta s-ar putea să aibă tensiune în zona mușchilor gâtului, probleme cu spatele, dureri maxilare sau vertij. Astfel de simptome nu trebuie ignorate, fapt pentru care e bine să vizitați un medic.