Ce legătură are convorbirea lui Trump cu Putin și luptele de la Avdeevka?

Presa mondială discută în mod activ legatura dintre conversația telefonica între Putin și Trump și intensificarea ostilităților în estul Ucrainei.

Întrebările privind o astfel de legătura apar în mod inevitabil. Trump și Putin au vorbit sâmbătă, 28 ianuarie, iar a doua zi, dis-de-dimineata, pe 29 ianuarie, insurgentii prorusi au început să bombardeze orasul Avdeevka. La inceput au țintit zona industriala, dar apoi au luat in vizor si strazi din ”cartierele dormitor” ale orasului ucrainean.

Logica ne avertizează împotriva ispitei de a indica o relatie de cauzalitate intre doua evenimente consecutive: „după aceasta” nu înseamnă întotdeauna „din această cauză”.





Coincidența însa nu este accidentala. Cauza tragediei de la Avdeevka cu siguranta ca nu este discutia cu Trump, al carei continut nu este încă cunoscută publicului larg.

Este greu de crezut că, în timpul convorbirii telefonice cu Trump, Putin a primit undă verde pentru escaladarea agresiunii împotriva Ucrainei. Tema ucraineana este departe de a fi in topul listei lui Trump de prioritati. Este posibil insa sa fi fost menționata întâmplător în legătură cu sancțiunile. Lui Putin deja i s-a dat de inteles ca va scapa de sanctiuni daca va fi ”baiat cuminte”. Iar la telefon a primit confirmarea. Pe Trump nu-l intereseaza ”cumințenia” lui Putin in Ucraina. O stim pentru ca chiar presedintele american a spus-o de mai multe ori: si atunci cand a legat ridicarea sanctiunlor impuse impotriva Rusiei de reducerea arsenalului nuclear; si atunci cand a spus ca ar putea anula restrictiile daca Moscova se va dovedi un luptator vrednic impotriva ISIS. Toate acestea in afara contextului ucrainean, desi sanctiunile au fost impuse tocmai din cauza agresiunii ruse in Ucraina.

”Pisica pleaca d-acasa, soarecii joaca pe masa”

Prin urmare, o legatura intre discutia Trump-Putin exista, dar nu in sensul promovat de conspirationisti. Este vorba mai ales de atmosfera, de așteptari. In Rusia, după alegerea lui Trump s-au creat anumite sperante. Ea spera sa i se dea mana libera in Ucraina, chiar fara sa se semneze vreo Yalta-2. Profesorul părăseste clasa, sherifful pleaca din oraș, …șoarecii joaca pe masa.

Alegerea lui Trump presedinte și poziția sa fermă că SUA nu mai doresc să fie ”jandarmul lumii” – acesta este contextul general care a dus la activarea războiului din estul Ucrainei. Rusia se vede cu mainile dezlegate. A fost inevitabil.

paginaderusia.ro