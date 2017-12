Ce lucruri faci dacă îți dorești un Crăciun de vis

Un Craciun nu are cum sa fie perfect fara cadouri!

Asadar, organizeaza-te ca sa cumperi din timp cele mai frumoase cadouri pentru membrii familiei si prieteni.

Craciunul este ultima sarbatoare religioasa importanta a anului, asa ca ar trebui sa te pregatesti cum trebuie daca vrei sa ai parte de niste momente de vis pe final de luna decembrie. Iar o pregatire perfecta pentru Craciun implica o multime de lucruri de care sa tii cont. Descopera, in continuare, ce este nevoie sa faci daca iti doresti sa ai parte de un Craciun cu adevarat memorabil, alaturi de familie si prieteni.





Nu renunta la brad

Foarte multi oameni au renuntat, in ultimii ani, la traditionalul brad. Unii dintre ei au facut-o fie pentru ca nu mai „simt” Craciunul asa cum o faceau in trecut, fie pentru ca nu mai au timp sa-l impodeasca, din cauza vietii din ce in ce mai agitate. Nu face si tu ca altii si nu renunta la brad, deoarece el reprezinta un element esential in tematica de Craciun. Daca iti doresti „altceva” cand vine vorba de bradul tau de Craciun, opteaza pentru unul natural, la ghivechi. Un brad de Craciun la ghiveci se intretine destul de simplu si iti aduce natura in casa ta. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa citesti instructiunile de ingrijire si sa le respecti intocmai. Comanda acum un brad de Craciun natural in ghiveci de la Floria si beneficiezi de circa 40% reducere!

Mizeaza pe decoratiuni si aranjamente

Chiar daca bradul este „decoratiunea” centrala a Craciunului, acorda atentie si celorlalte ornamente si aranjamente. Ca sa-ti decorezi si sa-ti amenajezi frumos casa pentru Craciun, ar fi bine sa preocupi atat de exteriorul, cat si de interiorul locuintei. Exista decoratiuni, cum ar fi coronitele de Craciun cu crengi de brad, globuri si fructe uscate, pe care le poti utiliza la fel de bine in interiorul si in exteriorul locuintei. La interior, pe langa coronitele de Craciun si bradul natural, in ghiveci, ai putea sa te folosesti si de aranjamentele traditionale, pe care sa le asezi in toate incaperile din casa. Insa ai grija sa nu aglomerezi spatiile si sa nu combini prea multe culori. Daca vrei ca totul sa arate ca in povesti, foloseste maximum patru culori ca sa-ti amenajezi casa pentru Craciun. Rosul, albul, verdele, argintiul si auriul sunt cateva dintre nuantele pe care poti sa le folosesti cu incredere ca sa-ti infrumusetezi locuinta pentru Craciun.

Nu uita de cadouri

Un Craciun nu are cum sa fie perfect fara cadouri! Asadar, organizeaza-te ca sa cumperi din timp cele mai frumoase cadouri pentru membrii familiei si prieteni. Daca nu stii ce sa alegi si nici nu ai foarte mult timp la dispozitie, cel mai simplu ar fi sa „imparti” cadourile pe cateva categorii – amuzante, pentru casa si din zona tehnologiei. Apoi, ar fi indicat sa-ti stabilesti un buget de cheltuit cu fiecare om caruia vrei sa-i oferi un dar. In final, nu-ti ramane decat sa intri pe unul sau mai multe site-uri cu cadouri si sa le cumperi.

