Ce nu trebuie să faci de Sfântul Dumitru. E mare păcat

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este pomenit în calendarul creștin ortodox la 26 octombrie.

In ziua de Sf. Dimitrie nu se piaptana, iar femeile fac pomana cu grau fiert cu unt, lapte sau branza.

In Bucovina, se zice cine seamana usturoiul dupa Sf. Dumitru va avea parte numai de paguba in anul urmator. In Oltenia, se crede ca numai cine respecta toate traditiile sarbatorii va fi protejat de necazuri, primejdii si de lupi.





In ziua Sfantului Dumitru, taranii taie coama cailor tineri pentru ca aceasta sa creasca frumos. Cine are imprumuturi trebuie sa le achite in aceasta zi, dar si sa faca alte socoteli noi.