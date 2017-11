Ce poziție vor lua partidele și candidații pro-europeani în prag de an electoral

La aproape un an până la viitoarele alegeri parlamentare, o parte importantă din actorii politici s-a lansat deja în declarații și activități electorale.

Este un fenomen mai nou care, la rândul său, se încadrează în altul absolut nou, sistemul electoral mixt, și desigur, aceste fenomene nu pot trece neobservate, neanalizate. Este adevărat, că o anumită parte s-a implicat în aceste lucruri direct, pe față, altă parte- indirect, mai camuflat, o parte recunoaște această implicare, altă parte nu este dispusă să recunoască. Dar percepția generală este că multă lume politică a început deja acțiuni electorale. Opiniile au fost exprimate la dezbaterile publice cu tema: „Poziția de start a formațiunilor politice și potențialilor candidați independenți pe platformă pro-europeană de alternativă în prag de an electoral”, ediția a 81-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, organizate de Agenția de presă IPN.

Expertul permanent al proiectului, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), a declarat că peste un an, în Republica Moldova urmează alegerile parlamentare, însă într-un context deosebit, având în vedere modificarea sistemului electoral, care modelează sistemul de partide. „Faptul că am avut mai mult de 25 de ani un sistem electoral proporțional ne spune că sistemul nostru de partide a fost modulat în principiu de acest sistem electoral. Acum, când se schimbă regulile de joc și se introduc noi exigențe față de partidele politice, este bine să vedem în avans ce ne așteaptă și cum putem avea niște alegeri competitive, libere și corecte de dorit. Este foarte important să înțelegem că noul sistem electoral, partea lui uninominală, este un lucru foarte subtil și sensibil. Lucrurile se schimbă dramatic, deoarece sistemul uninominal majoritar - este sistemul voturilor pierdute, pe când sistemul de vot proporțional este unul onest”, a spus expertul permanent al proiectului.





Mihai Popșoi, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, a spus în același context că anunțul de creare a platformei dintre PAS și PPPDA pentru următoarele alegeri este o decizie parțial impusă de sistemul mixt de vot, pentru a nu risipi atât de multe voturi și pentru a încerca să fie competitivi în circumscripțiile uninominale. „Este imperios ca forțele de centru-dreapta să se unească în lupta împotriva PSRM și împotriva colosului cu picioare de lut – PDM. Dacă dreapta rămâne divizată și luptă în interiorul său, atunci alegerile vor fi din start sortite eșecului. Astfel, consolidarea segmentului de centru - dreapta este impusă de circumstanțe și este rezultatul cooperării de la alegerile prezidențiale, când candidatul dreptei, Maia Sandu, a acumulat cel mai mare număr de voturi acumulat vreodată de dreapta din Moldova”, a spus Mihai Popșoi. El afirmă că în ultima perioadă apar tot mai multe partide pe segmentul de dreapta și nu este exclus că și la începutul anului viitor să mai apară câteva partide de centru-dreapta, care vin să „ciupească” din voturile blocului PAS-PPPDA, care este determinat să câștige alegerile printr-un procent foarte mare pe lista blocurilor și cu un număr suficient de mare de candidați aleși in circumscripții.

La rândul său, Chiril Moțpan, secretar general al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a precizat că o prioritate rămâne consolidarea forțelor pro-europene și anti-oligarhice, iar de acest lucru depinde și încrederea cetățenilor în schimbarea pe care și-o doresc forțele de centru-dreapta. Acesta a notat de asemenea că noul sistem electoral promovat cu insistență de PDM și PSRM va aduce o lovitură foarte dură valorilor democratice din Moldova. „Noi, vom propune cetățenilor același lucru ca și până acum: să se implice foarte mult pentru a face schimbarea, altfel, Moldova are toate riscurile să ajungă nu doar în impas economic și politic atât pe plan intern, dat și cel internațional. Mixtul este favorabil doar PDM și PSRM, și trebuie să facem totul ca cetățenii să înțeleagă acest lucru. Ei vor încerca să rămână la guvernare”, a precizat Chiril Moțpan.

Alexandru Bujorean, vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat, a menționat că votul acordat de cetățeni în 2014 a fost trădat și redirecționat către interesele înguste ale două partide - PDM și PSRM. „PDM care a obținut doar 19 mandate, acum controlează majoritatea parlamentară formată în baza unei coruperi, a șantajului și a manipulării publice grave. Următoarele alegeri vor fi marcate de aceleași acțiuni ale binomului PDM și PSRM, care doresc să împartă puterea în stat după alegeri. Au pârghii administrative și justiția la picioare, au bani în buzunare și gânduri meschine. Noi, cele trei partide veritabile de opoziție: PAS, PPPDA și PLDM avem altceva. Am demonstrat în timp rezistența, corectitudinea, că putem fi o alternativă serioasă și suntem imuni la șantaj și corupere, și avem în teritoriu oameni care împărtășesc aceleași valori. Astfel, PLDM reiterează apelul de creare a unei platforme comune, care este singura șansă reală de a scăpa de această putere”, a precizat Alexandru Bujorean.

Activistul civic, Valeriu Pașa s-a arătat nedumerit de faptul că cele trei partide, care sunt de opoziție, iar opoziția are menirea să preia puterea, abia peste un an, de la alegerile prezidențiale, au decis să creeze un bloc comun. „Apare o serie de întrebări: de ce două partide și nu trei? de ce a trecut un an de zile pentru lucruri care erau evidente de acum un? Utilizăm concepte teoretice despre politică, dar în Moldova nu suntem într-o situație politică obișnuită, unde concurența se desfășoară în concurență liberă. Acum nu se pune problema cine preia puterea, dar dacă mai avem sau nu democrație după următoarele alegeri? Blocul electoral se anunță a fi o idee destul de interesantă și practică, mai ales că se merge pe logica că nu trebuie disperase resursele”, a mai spus activistul civic.

