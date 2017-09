Ce s-ar întâmpla în caz de RĂZBOI între Coreea de Nord şi SUA? Este ŞOCANT cât de puternică este de fapt armata Coreei

Coreea de Nord devine pe zi ce trece tot mai acidă la adresa Statelor Unite ale Americii. Phenianul a amenintaţ în repetate rânduri cu pornirea unui atac nuclear asupra Americii, asta dacă se încearcă schimbarea regimului politic, scrie zf.ro.

Testele nucleare întreprinse de nord-coreeni, care au ajuns în prezent la un număr de şase, îl ”înfurie” pe Donald Trump, care promite că va răspunde cu o „furie aşa cum această lume nu a mai văzut”. Coreea de Nord susţine că a testat cu succes prima bombă cu hidrogen, fiind al şaselea test nuclear din 2006 şi primul de la preluarea mandatului de către Trump.

Un eventual război dintre cele două forţe ar fi compromiţător pentru planetă. Statele Unite ale Americii au o populaţie totală de aproximativ 323 milioane de locuitori, cu mult mai mult decât Coreea de Nord, care are aproximativ 25 milioane locuitori.





Conform GFP – Global Firepower - SUA se află pe primul loc în topul forţelor militare, fiind urmată de Rusia şi China. Coreea de Nord se află pe locul 23 în acest top, iar România pe 42.

În caz de război, America are la dispoziţie aproximativ 145 milioane de oameni pe care i-ar putea înarma, totalul disponibil în cazul unei situaţii critice. Coreea de Nord are un total de 13 milioane de persoane apte de luptă, dintre care 945 de mii fac parte din forţa militară activă a statului, gata deja să acţioneze în cazul unui război. America are 1,3 milioane de soldaţi, personal militar activ.

Când vine vorba de bugetul de apărare, America poate aloca fonduri de 587,8 miliarde dolari, în timp ce Coreea de Nord alocă numai 7,5 miliarde dolari.

America are un număr total de 13.762 avioane, dintre care 2. 296 sunt interceptoare, avioane destinate interceptării si distrugerii avioanelor inamice, 2.785 avioane de luptă, 6.065 elicoptere, dintre acestea 947 fiind de atac. Coreea de Nord se poate lăuda doar cu 944 de avioane. Nord-coreeni dispun de 458 interceptoare, 572 avioane de luptă, 202 elicoptere, iar 20 dintre acestea sunt de atac.

America are un număr total de 415 nave, dintre care 19 portavioane, 70 de submarine, 8 fregate şi 63 de nave de distrugere. Coreea de Nord deţine în flota maritimă 967 nave, printre care. 76 de submarine şi 11 fregate. Coreea de Nord nu deţine portavioane sau distrugătoare.

Un alt actor principal în potenţialul conflict dintre Coreea de Nord şi Vest este China, responsabilă aproape integral de comerţul cu Coreea de Nord, şi totodată autoritatea economică şi militară din regiune.

China are o populaţie totală de aproximativ 1.373 miliarde de locuitori. A treia forţă de pe planetă are o disponibilitate de 750 milioane de oameni în caz de război, dintre care 2,2 milioane de soldaţi activi. Chinezii sunt deţinătorii a 1.385 avioane de atac, 912 eclicoptere, dintre care 206 sunt de luptă. Ca strategie de atac terestru, ţara are 6. 457 de tancuri.

Drept comparaţie, România 72 de mii de soldaţi, cadre militare active şi 105.000 cadre militare în rezervă.