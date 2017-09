Se ştie că politicienii din Germania nu duc lipsa banilor. Dar cine, cât câştigă? Şi cât de bine plătită este Angela Merkel comparativ cu alţi politicieni de rang înalt din lume? Deutsche Welle a făcut o analiză în acest sens, pe care v-o prezentăm mai jos.



Sistemul de remunerare a politicienilor din Germania nu este tocmai pe înţelesul tuturor. Oficial, pentru munca depusă, parlamentarii nu primesc salarii, ci "indemnizaţii" - cărora germanii le mai spun şi "diete". Însă "dietele" deputaţilor germani sunt mult mai consistente decât ceea ce sugerează binecunoscutul termen folosit în definirea unui regim alimentar sărac în anumiţi nutrienţi. Astfel, "dieta" unui parlamentar german este de 9542 de euro lunar plus o sumă pauşală de 4318 euro neimpozabilă destinată cheltuielilor aferente mandatului politic: o locuinţă în apropierea Bundestag-ului, deplasări, hrană, etc.

Şi nu este totul! Fiecare deputat are dreptul să-şi utileze biroul cu echipamente la cele mai noi standarde într-un cuantum maxim de 12.000 de euro pe an. Banii sunt decontaţi ulterior numai în baza facturilor prezentate. Indemnizaţiile parlamentarilor germani au fost majorate ultima oară anul acesta în luna iulie. Dietele cresc automat, în fiecare an, şi se orientează după tendinţa generală a salariilor din anul precedent.





În parlamentele de land se câştigă mai puţin

Şi reprezentanţii parlamentelor regionale beneficiază de indemnizaţii şi pauşale, de mărimi foarte diferite de un land la altul. De exemplu, un deputat din Hamburg primeşte 2641 euro lunar şi o pauşală de 350 de euro pe când un parlamentar din landul Renania de Nord-Vestfalia este remunerat cu 9.500 de euro pe lună şi niciun cent în plus.

Dar cât primesc lunar Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier & Co? Cancelara Merkel este recompensată lunar cu suma de 17.732 de euro plus aproape 1.000 de euro sporuri specifice funcţiei sale în sectorul public. Chiar dacă are numai o funcţie reprezentativă, cel mai bine câştigă, însă, preşedintele Frank-Walter Steinmeier. Pe pagina online a preşedinţiei se menţionează că Steinmeier beneficiază lunar de echivalentul a 90% din indemnizaţia cancelarei. Cu tot cu sporuri, venitul acestuia atinge 19.719 euro în fiecare lună. Fiecare ministru federal beneficiază de 15.000 de euro lunar, inclusiv sporuri.

Veniturile politicienilor de rang înalt sunt compuse dintr-o indemnizaţie de bază şi sporuri. Mărimea indemnizaţiilor se orientează după §11 din Legea federală privind remunerarea funcţionarilor publici. Membrii cabinetului mai primesc şi indemnizaţiile la care au dreptul în calitate de deputaţi în Bundestag: 12.270,96 euro pe an pentru cancelar şi câte 3.681,36 euro pentru fiecare ministru.

Deşi, conform protocolului, preşedintele ţării şi preşedintele Parlamentului deţin cele mai importante funcţii în stat, Angela Merkel conduce, de facto, cea mai puternică instituţie politică din Germania. În aceste condiţii apare întrebarea firească: în raport cu omologii săi din alte colţuri ale lumii, cum este recompensată Angela Merkel? Conform portalului de statistică "Statista", cancelara Republicii Federale ocupă un loc în jumătatea superioară a clasamentului.

Puţini politicieni de rang înalt câştigă mai mult ca Angela Merkel, printre altele preşedintele SUA cu un venit anual de 333.000 de euro şi premierul Lee Hsien Loong (Singapore) cu aproape 1,5 milioane de euro pe an!

Cât se câştigă în România?



Indemnizaţia preşedintelui României este de 17.400 lei brut (3800 euro). Premierul primeşte lunar 16.675 lei brut (3600 euro), iar un ministru încasează 15.255 lei brut (3300 euro). De venituri lunare semnificativ mai consistente beneficiază preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară - 70.000 lei (15000 euro) - sau guvernatorul Băncii Naţionale - 24.000 lei (5200 euro).

Critici privind indemnizaţiile şi veniturile din alte surse

Germanii nu evaluează indemnizaţiile politicienilor în raport cu veniturile oficialilor din alte ţări, ci în contextul salariilor locale. Câştigurile membrilor cabinetului, dar şi cele ale parlamentarilor simpli, sunt mult peste media la nivel naţional - lucru pentru care politicienii sunt tot mai des criticaţi.

Totuşi, indemnizaţiile politicienilor germani par mici în comparaţie, de exemplu, cu salariile încasate la vârful sectorului privat. Astfel, preşedintele consiliului de administraţie al unei bănci de economii poate primi anual şi peste 850.000 de euro - estimează portalul correctiv.org.



Pe lângă mărimea indemnizaţiilor, controversat mai este şi faptul că parlamentarii îşi stabilesc singuri "dietele". Un alt motiv de îngrijorare ar mai fi următorul: conform unui studiu al fundaţiei "Otto Brenner" în cooperare cu iniţiativa pentru transparenţă "abgeordnetenwatch.de", fiecare al patrulea deputat din Bundestag mai câştigă şi din alte surse cel puţin 10.000 de euro anual.

Articol realizat de Ines Eisele, pentru DW.com