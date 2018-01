Ce se întâmplă dacă bei apă cu tămaie dimineața, pe stomacul gol

Tamaia are puternice proprietati curative si poate face minuni pentru sanatate. Iata un truc simplu si eficient, preluat de la locuitorii din Orientul Mijlociu. Se incalzesc 200 de mililitri de apa dupa care se toarna intr-un pahar in care au fost puse in prealabil cateva bucati de tamaie. Se acopera paharul si se lasa la racit peste noapte.

Continutul se bea pe stomacul gol, in dimineata urmatoare. La ce va poate ajuta acest obicei:

- intareste sistemul imunitar;





- amelioreaza stresul;

- reduce durerile de gat;

- regenereaza tesuturile;

- previne aparitia problemelor digestive.

- poate cel mai important beneficiu: are un puternic efect anticancerigen. S-a observat ca in Orientul Mijlociu, unde o astfel de bautura se bea regulat, numarul bolnavilor de cancer este extrem de redus comparativ cu orice alta zona din lume.