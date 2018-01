Ce se întâmplă de fapt atunci când tușim? Legătura neștiută a acesteia cu emoțiile

Tusea este un simptom minimalizat, în general, adesea ignorat, considerat a fi o afecţiune uşoară prin care toată lumea trece la un moment dat.





Există, fireşte, cauze multiple pentru care tuşim, dar una dintre ele este răceala. Tusea poate avea « rădăcini » în gât sau chiar în plămâni. În oricare dintre aceste situaţii ne-am afla, senzaţia este deranjantă şi iritantă.

Tusea este barometrul emoţiilor noastre

În planurile subtile, senzaţia de tuse are alte conotaţii şi are legătură directă cu emoţiile pe care le trăim. Ne simţim sufocaţi de o situaţie pe care nu o putem accepta, dar de care nici nu ne putem elibera. Poate fi vorba despre singurătate, tristeţe, nemulţumire profundă faţă de o situaţie care a devenit insuportabilă, neînţelegeri etc.





Tusea apare în această situaţie ca o eliberare de ceva care blochează viaţa, ca o formă de exprimare a refuzului faţă de situaţia în care ne găsim, despre care nu putem vorbi de teama reacţiilor celorlalţi.

Dacă este uscată, tusea apare ca un semn al faptului că nu mai suportăm anumite persoane şi ea devine ca un tic eliberator al tensiunii interioare, ca un fel de revoltă eliberată. Ea poate să persiste mai ales în situaţiile în care a avut loc o ceartă care nu s-a finalizat printr-o împăcare.Dacă tusea este umedă, convulsivă, atunci arată că situaţia este mai complicată, în sensul că iritarea este profundă, este o ranchiună veche, violentă, care se eliberează cu toată forţa.

Sursa: Secretele.com