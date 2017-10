Ce se va întâmpla cu camera de hotel din care a fost comis masacrul din Las Vegas

Camera de hotel din Las Vegas folosită de Stephen Paddock la începutul lunii, când a ucis 58 de oameni și a rănite alte sute, nu va mai fi închiriată, scrie digi24.ro.

Stephen Paddock a folosit camera de hotel de la Mandalay Bay, aflată la etajul 32, ca să comită cel mai grav atac armat din istoria recentă a Statelor Unite.





„A fost un eveniment tragic, comis de un om rău. Nu intenționăm să închiriem acea cameră”, se arată într-un comunicat al MGM Resorts International, publicat de un ziar local.

MGM, care deține și terenul pe care a fost organizat festivalul de muzică, nu a precizat ce se va întâmpla cu acel loc. De asemenea, compania a fost obligată să păstreze dovezi și imaginile de pe camerele de supraveghere care au legătură cu atacul armat.

The Telegraph trece în revistă alte două evenimente tragice și ce s-a întâmplat cu locul în care au fost comise. Clubul parizian Bataclan, când în noiembrie 2015 90 de oameni au fost uciși în atacurile teroriste, s-a redeschis. Pe de altă parte, clubul Pulse din Orlando, SUA, când 49 de oameni au fost uciși, în iunie 2016, a devenit un memorial permanent pentru victime.