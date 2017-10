Ce spune Gamrețchi după ce socialiștii l-au acuzat că își construiește un PALAT

Igor Gamrețchi ne-a oferit un comentariu la informatiile prezentate astazi de socialisti. Potrivit fostului sef directiei Transport, casa se construieste deja de 5-6 ani, pe un lot primit de tatal sau.Gamrețchi sustine ca nu a fost niciodata sarac si isi permite, transmite protv.md



Igor Gamrețchi: „Este un lot, pe care tatăl meu l-a primit in 1993 de la UTM, unde a lucrat. În Primărie eu am venit din business, nu de pe scaunul de student. Am declarat toate imobilele, o parte le-am vândut.

Casa este pentru doua familii, o sa locuim impreuna cu parintii. Casa apartine parintilor mei. Eu contribui la constructie. O fac practic tot singur. Are mai mult de 400 mp, dar este pentru doua familii.

Este o reclama ieftina inainte de referendum, tinta principala este Dorin Chirtoaca.





Casa pe Belinski este a socrilor mei, unde traim si noi cu sotia.

Cum au intrat socialistii in casa, de invitat nu i-a invitat nimeni. Eu cred ca ei au spart casa sau au intrat, urmeaza sa clarificam. O sa stabilesc daca o sa scriu plangere la Procuratura. Da, am achitat paznicului, 2000 de lei.

Cand am venit la directia Transport, eu am avut apartamente, camioane, acum sunt toate vandute si se construieste imobilul. Sunt 10 ari, care hectare? De 5-6 ani se construieste."

Igor Gamrețchi a fost condamnat la 2 ani cu executare de prima instanta, iar apoi Curtea de Apel a modificat pedeapsa in 3 ani cu suspendare. El a fost judecat pentru trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata.

VIDEO / Gamrețchi a îmbogățit după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare. Ce PALAT își construiește