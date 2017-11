Ce spune PDM despre dosarul penal deschis pe numele lui Plahotniuc în România: „Este un fals”

Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat declară că știrea precum că Vlad Plahotniuc ar fi cercetat penal în România este un fals grosolan și o manipulare: „Domnul Plahotniuc nu este cercetat în România”, scrie tv8.md



Potrivit lui Vitalie Gamurari, documentul publicat de mai multe instituții mass-media este o ordonanță mai veche de cercetare a unor fapte semnalate, dar nu o cercetare pe numele lui Plahotniuc: „Cerem oficial instituțiilor mass-media să dezmintă acest lucru, să citească documentul și să consulte juriștii dacă nu cunosc procedurile juridice”. Acesta a concretizat că este vorba despre o plângere depusă de Vlad Platon împotriva lui Vlad Plahotniuc, care a fost înregistrată în România și verificată de organele de urmărire penală de peste Prut. „Oricăruia dintre noi dacă cineva ne-ar face plângere penală mâine în România, organele de anchetă vor proceda la fel, vor declanșa urmărirea penală pentru a vedea dacă se confirmă sau nu denunţul făcut. Se verifică întâi faptele, apoi, dacă s-ar fi constatat încălcări se mergea mai departe la persoane”, a precizat Gamurari.Purtătorul de cuvânt al PD susține că Vlad Plahotniuc, știind că se pregătesc astfel de manipulări a formulat prin intermediul avocaților solicitări către DIICOT si Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru a i se comunica dacă are vreo calitate în vreun dosar penal, iar drept răspuns acesta nu a primit informații despre vreo cauză penală pe numele său, iar conform codului de procedură penală, dacă ar fi existat o cauză în acest sens, Plahotniuc ar fi fost informat: „Nu te poate pune sub urmărire penala o instituție de drept fără să-ți comunice oficial asta, ori din aprilie până acum acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce dovedește falsul știrii prezentate în presă”, transmite tv8.md