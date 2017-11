Cea mai mare greșeala pe care o fac părinții iarna: înfofolesc copiii

Pe lângă această greşeală, părinţii mai fac şi altle, de exemplu îi “îndoapă” cu mâncare pe cei mici sau nu le fac toate vaccinurile necesare. Află mai multe de la dr. Ana Culcer, medic primar pediatru cu o experienţă de peste 40 de ani, şi şefa secţiei de neonatologie a Spitalului Universitar Bucureşti, unul din cei mai cunoscuţi şi apreciaţi pediatri din România.



Vorbind despre bolile de sezon ale copiilor şi prevenirea lor, dr. Ana Culcer a menţionat mai multe greşeli atât de răspândite în rândul părinţilor, încât au deveni “boli naţionale”. Iată ce poţi face pentru a spori imunitatea copilului tău şi a preveni bolile de sezon.

Nu îl îmbrăca prea gros!





De teama curentului şi a frigului, multe mame îşi “înfofolesc” copiii cu haine prea groase, ceea ce duce, în timp la o sensibilitate sporită. Conform Dr. Culcer, copiii nu trebuie protejaţi în mod excesiv. Ei pot fi scoşi afară, la aer, încă din prima săptămână de viaţă şi pot fi luaţi în vacanţă la munte în această perioadă fără niciun risc pentru că “şi acolo, la munte, se nasc copii, care cresc sănătoşi”, după cum spune dr. Culcer.

De asemenea, nu trebuie evitată baia în perioadele când copilul este răcit pentru că exact atunci igiena corespunzătoare este foarte importantă.

Nu îl hrăni excesiv!

Obezitatea este întâlnită la vârste tot mai fragede la copiii “îndopaţi” de părinţi sau bunici care consideră că astfel îşi arată dragostea. Astfel cei mici mănâncă mult, dar prost, le lipsesc vitaminele şi mineralele, iar imunitatea scade. Dr. Ana Culcer recomandă suplimentele cu vitamine şi minerale în sezonul rece, în perioadele de suprasolictare intelectuală sau de câte ori este nevoie.

Nu neglija vaccinurile!

Pediatrul recomandă toate vaccinurile, inclusiv pe cele opţionale, pentru că este mai uşor să previi o boală decât să o tratezi. Iar dacă majoritatea copiilor trec cu bine peste virozele de sezon, există întotdeauna un risc de complicaţii grave la copii sau la alţi membri ai familiei. Dr. Culcer îşi aminteşte cazul unui copil nevaccinat care a făcut varicelă, a trecut cu bine peste ea, însă i-a dat-o şi mamei, care a decedat.

Nu îl suprasolicita!

Şi şcoală, şi pian, şi balet, şi limba străină, şi dans… pentru majoritatea copiilor sctivităţile extraşcolare sunt obositoare şi stresante, ceea ce slăbeşte organismul. Cei mici, ca şi noi, au nevoie de odihnă, relaxare şi mai ales au nevoie “să fie copii”, spune dr. Culcer.

Păstrează o atmosferă relaxată în casă!

Un alt motiv de stres pentru copii este atmosfera tensionată de acasă. Dacă în familie atmosfera este liniştită şi veselă, copilul va fi la fel. Dacă există certuri şi probleme, cel mic este stresat, nervos, speriat, iar asta se va vedea în starea sănătăţii lui. La copii, ca şi la adulţi, stresul scade imunitatea.

Ai grijă la alergeni!

Tot mai multe cazuri de alergie apar din cauza produselor casnice şi cosmetice pe care noi le considerăm normale: balsam de rufe, ordorizant de cameră, parfumul mamei, detergent parfumat, etc. Toate aceste produse care nu sunt neapărat necesare pot provoca alergii, confundate adesea cu răceala. Dacă copilul are permanent secreţii nazale şi tuşeşte mult noaptea, ar putea fi alergic la ceva din casă. În plus, aerul uscat şi căldura excesivă din casă duc la uscarea mucoasei nazale. În aceste cazuri, Dr. Culcer recomandă un spray nazal cu apă de mare pentru curăţarea nasului. Altfel, secreţiile “contaminate” pot ajunge la urechi sau amigdale, provocând complicaţii.

Prevenţia, pe primul loc

“Concluzia mea de medic cu o experienţă de peste 4 decenii este că prevenţia bolilor este cel mai important lucru, terapia rămânând o soluţie de necesitate. Trebuie să luptăm pentru a creşte un organism sănătos cu o imunitate foarte bună, astfel încât să poată trăi într-un echilibru cu toate microorganismele din mediu – virusuri, bacterii, ciuperci, fără a se îmbolnăvi. Dacă suntem puternici învingem boala. Cele mai moderne suplimente alimentare încearcă să stimuleze imunitatea pe toate căile pentru a preveni îmbolnavirea”, declară d-na dr. Ana Culcer, care recomandă suplimentele Alvityl şi spray-ul nazal Humex, pentru creşterea imunătăţii şi prevenirea afecţiunilor ORL de sezon.

unica.ro