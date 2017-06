Ceban: Ia-ți gunoiul din primărie și din oraș!

Astăzi, consilierii municipali din partea PSRM au susținut o conferință de presă în care s-au referit la problema evacuării gunoiului din Chișinău. Situația a apărut după ce locuitorii com. Bubuieci au blocat accesul autospecialelor la gunoiștea din localitate. Între timp, coșurile de gunoi din oraș au devenit arhipline.

„Am fost azi la Bubuieci, am discutat cu oamenii de acolo. Avem două categorii de oameni, unii indignați – că acolo chiar e un dezastru, am aflat că Chirtoacă, în martie, a semnat un acord cu ei că va rezolva problema în 45 de zile. N-a fost să fie. Asta este. Plus, avem și oameni care fac parte din PL, care instigă și nu vor să dialogheze.

Oamenii plătesc ca gunoiul să fie evacuat. Este problema autorităților să facă așa ca lucrurile să meargă așa cum trebuie să meargă. Am încercat să explic celor din Bubuieci că situația nu poate fi tolerată în acest sens. Poate fi o catastrofă ecologică pentru Chișinău, ar putea fi o epidemie. Soluții pe termen scurt sunt foarte puține în această privință. Am semnat cu 17 consilieri convocarea CMC și invităm toți consilierii pentru a discuta acest subiect. Pe termen lung, ar trebui să existe o strategie clară în acest sens. Situația nu mai poate fi tolerată, soluții trebuie găsite. Este problema autorităților că acest lucru nu se face la timp și nu se face calitativ. Vreau să-i spun dlui Ghimpu: ia-ți gunoiul din primărie și din oraș, este grav ceea ce faceți, inclusiv ar putea fi vorba de un dosar administrativ sau penal pentru implicarea în aceste procese”, a spus socialistul Ion Ceban.





ZdG.md