Cel mai grav atac armat din istoria Americii. 58 de oameni au murit, iar 515 au fost răniți în Las Vegas. ISIS a revendicat atacul! FBI neagă implicarea islamiștilor | VIDEO, FOTO

Poliția din Las Vegas a intervenit în forță luni dimineață (ora locală 22:30, duminică seară), în cazul unor împușcături ce au avut loc în zona cazinoului Mandalay, la un festival de muzică country. Peste 50 de oameni uciși și 200 de răniți este cel mai recent bilanț oferit de autorități.



AUDIO58 de oameni au fost împușcați mortal iar peste 500 au fost răniți, după ce un bărbat de 64 de ani a deschis focul, în apropierea unui casino, în timpul unui concert de muzică country, în Las Vegas. Atacatorul este mort.

UPDATE 18,50: Poliția americană a anunțat că bilanțul tragic al atacului a ajuns la 58 de morți și 515 răniți.





Printre cei uciși se află și un ofițer de poliție din Las Vegas care în momentul atacului era în afara serviciului. Alți doi polițiști se numără printre răniți.

UPDATE 17.50: Președintele Donald Trump se adresează națiunii:

„Masacrul din Las Vegas este un act de o răutate pură. Viteza cu care au reacționat oamenii este miraculoasă și a împiedicat moartea și mai multor oameni. Fiecare jelește moartea unei persoane apropiate, ne rugăm pentru voi și suntem aici pentru voi, în această perioadă întunecată. Scriptura ne spune că Dumnezeu le este aproape celor care jelesc. Ne rugăm pentru însănătoșirea celor răniți. Miercuri, merg la Las Vegas. Steagul va fi arborat în bernă. America acționează ca un tot în fața acestei tragedii. Legăturile dintre noi nu pot fi distruse de această tragedie. Încercăm să căutăm o lumină în acest haos”, a spus Donald Trump, în discursul către americani.

ACTUALIZAREBilanţul anunţat anterior de autorităţile din Las Vegas era de 50 de morţi şi 400 de răniţi.Actualizare 13:40. Un nou bilanț sumbru în urma împușcăturilor din orașul american. Poliția a anunțat că cel puțin 50 de oameni au fost uciși. De asemenea, numărul răniților a depășit 200. Asta îl face cel mai sângeros atac armat din istoria Statelor Unite.

Polițiștii au dat publicității și numele atacatorului. Este vorba despre Stephen Paddock, un bărbat american în vârstă de 64 de ani, din orașul Mesquite, statul Nevada.



Anchetatorii au mai spus că au localizat cele două mașini date în căutare și au încredere că au localizat-o și pe femeia care era cu atacatorul în timp ce acesta a deschis focul de la etajul 32.