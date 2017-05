Cel mai râvnit bărbat al lumii este din Fălești

Un tânăr din Fălești este model de succes în Emiratele Arabe Unite care a luat locul 3 laconcursul de frumusețe Man of the World.

Victor Suiu a plecat la Dubai acum 7 ani și, conform contractului, urma să fie chelner. După doi ani, nu mai era mulțumit de ceea ce făcea și a apelat la agențiile de modeling din Dubai. Și uite așa a ajuns să activeze în sfera modelingului.

„Eram interesat de modeling încă de la liceu, încercam să fiu mai stilat. Am avut o prietenă – prezentatoare TV din Dubai. După o perioadă, am pierdut legătura și mi-a venit ideea să merg la sală, să schimb ceva și o recuceresc. Atunci am înțeles că dragostea motivează” a spus modelul.





„Aflându-mă la Dubai, am fost contactat de către o persoană necunoscută și întrebat dacă vreau să particip la concursul Man of the World. Am participat și am luat locul 3”- a adăugat Victor în cadrul unei emisiunii.

Desigur, moldoveanul a dezvălui secretul de cum se menține în formă:„Eram mereu întrebat despre cum am grijă de corpul meu, dacă aleg ce mănânc. Nu prea aleg, dar m-am străduit mereu să fac cât mai mult sport. În clădirea în care locuiam, alergam zilnic de la etajul 1 până la etajul 100 – asta mă făcea să mă mențin în formă”.