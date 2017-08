Cel puţin un mort şi 12 răniţi în statul american Texas, din cauza Uraganului Harvey / VIDEO

Cel puţin o persoană a murit, iar alte 12 au necesitat îngrijiri medicale în statul american Texas după trecerea Uraganului Harvey, anunţă autorităţile regionale.

Un bărbat a murit în urma unui incendiu provocat de furtună, în comitatul texan Aransas.

Alte cel puţin 12 persoane au fost rănite din cauza furtunilor generate de Uraganul Harvey.





Uraganul Harvey, de categoria 4, a generat ploi torenţiale şi rafale de vânt cu viteze de până la 210 km/h în statul Texas, distrugând case, maşini şi provocând inundaţii de amploare.



Unbelievable Lightning strike here in Pearland due to storms from Hurricane Harvey. Wow. #ABC13Houston #HurricaneHarvey #WeatherChannel pic.twitter.com/EGcZEZYlZC — Michael Coleman (@mscottcoleman) 27 august 2017

Devastating before-and-after footage shows street of buildings leveled in Rockport, Texas, by Hurricane #Harvey. https://t.co/wn8GG2yJ82 pic.twitter.com/TqhVy17y2v — ABC News (@ABC) 27 august 2017

Hurricane #Harvey continues to pound #PortLavaca #Texas with wind and storm surge. Like a washer machine on heavy duty cycle. pic.twitter.com/XIxFZsaKUO — Rob Marciano (@RobMarciano) 26 august 2017

Zeci de mii de locuinţe au rămas fără electricitate din cauza furtunilor.