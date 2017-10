Cele 5 zodii care se îndrăgostesc mai greu

Ocupati fiind mare parte din timp cu locul de munca, tuturor ne este mai greu sa ne gasim perechea. Fiecare cauta ceva: liniste, iubire, intelegere, aventura… Totusi, sunt unele persoane care intampina mai multe dificultati decat majoritatea cand vine vorba de sentimente. Si nu, nu e vorba ca sunt reci pentru ca sa fim sinceri nu exista om care sa nu isi doreasca iubire. Tot la fel de multi sunt si cei care au avut experiente neplacute in trecut si fug de dragoste chiar si cand poate nu este cazul.

Conform zodiacului, aceste persoane fac un pas inapoi cand simt ca se indragostesc. Se folosesc de un mecanism de aparare si evita sa sufere din cauza infatuarii. Pana la urma, nimeni nu isi doreste un suflet frant si un orgoliu ranit. Descopera cele 5 zodii care se indragostesc cel mai greu si opun cel mai mult rezistenta acestui sentiment.

1. RAC

Racul are nevoie de libertate si independenta si nu va pierde nicio ocazie pentru a-ti spune acest lucru clar si rapicat. Atunci cand vine vorba de gesturi romantice si atentie se vor pune intotdeauna pe primul plan. Si acesta poate fi un lucru bun pentru ca ii ajuta sa aiba mai multa incredere in ei. Asa ca, atentie la cantitate! A te indragosti este sinonim cu romantismul pentru Rac, insa pot trai si fara atentia ta. Ei nu au nevoie de nimic si vor lupta pentru a nu sfarsi cu sufletul frant si dependent de tine.





2. VARSATOR

Varsatorul este un fanatic al ideii de iubire, dar nu si cand vine vorba de propriile sentimente. Mai bine nu! Admira cuplurile si il inspira dragostea, dar prefera ca subiectul sa ramana la nivel de imaginatie si romantism de poveste. Ca sa o spunem direct: sunt mai atrasi de fantezia iubirii decat de iubirea reala din viata de zi cu zi. Se indragostesc mai degraba de actori si vedete, iar cand vine vorba concret de iubire prefera sa ramana rece si pragmatic.

3. FECIOARA

Fecioara are un mod dificil de a construi o relatie. Iti da senzatia ca este complet implicata si cand te astepti mai putin se va razgandi si va bate in retragere. Fecioara vrea sa se indragosteasca, dar nu oricum, ci in felul ei personal si este constienta de asta. Zodia aceasta are intotdeauna un secret pe care nu il vei descoperi! Despre orice ar fi vorba este clar ca va fi prezent de fiecare data cand Fecioara se va indragosti. Cumva, Fecioarele iubesc dragostea, dar iubesc si sa o destrame.

4. CAPRICORN

Poate suna dur, dar Capricornii evita efectiv sa se indragosteasca. Sa ne intelegem, acestia adora sa iubeasca, dar sunt atat de suspiciosi incat principala lor ocupatie este sa obtina atentie de la partener. De aceea ii este mai bine singur! Visator din fire, Capricornul se indragosteste de un ideal si este dezamagit atunci cand persoana iubita nu coincide asteptarilor sale. In loc sa infrunte acest pericol, Capricornul prefera sa evite orice tine de iubire si indragostit si va fi greu sa ii intri la suflet.

5. GEMENI

Iata un teren unde aerianul Gemeni este bine infipt in pamant! Este pregatit cu un dispozitiv de protectie incorporat… Le suna bine ideea de a se indragosti, dar cand realizeaza ca risca sa se ataseze de celalalt si apoi sa sufere dupa o eventuala despartire, devin imediat distanti si indiferenti. Sa nu te miri daca dispar deodata din viata ta, nu se mai implica emotional si nu mai par interesati. Sunt pe modul supravietuire! Aceasta zodie stie cat de minunata este iubirea, dar in secunda in care intuiesc ca pot fi raniti se detaseaza total si sunt reci. Acest comportament este de neinteles pentru partener si va confirma in cele din urma temerea Gemenilor: despartirea.

Acum ca ai aflat aceste aspecte poti sa ai putin mai multa rabdare cu aceste zodii. Odata ce realizeaza ca nu vei profita de vulnerabilitatea lor vor fi mai usor de iubit! De cealalta parte, zodiile greu de cucerit au de lucru la capitolul incredere. Tu rac, fecioara,…etc. incearca sa oferi incredere unei persoane si observa ce face cu ea. Nu e benefic sa renunti la cel mai frumos sentiment atat de usor.

elle.ro