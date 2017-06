Fiecare călător are locurile și lucrurile sale specifice pe care dorește să le vadă atunci când pornește într-o aventură. Unii doresc să cucerească cele mai înalte vârfuri din lume, alții dimpotrivă, doresc să lenevească pe plajă. Cineva adoră vinurile și istoriile acestora, altcineva e fanul celor mai bune berării. Din multitudinea de orașe existente uneori este complicat să alegem unul pe potrivă nouă. INSIDER a selectat 15 cele mai bune orășele din lume pentru orice tip de călător.

1. Dacă ești un romantic, alege Colmar, Franța

2. Dacă ești dependent de adrenalină, atunci optează pentru Interlaken, Elveția

3. Dacă ești un iubitor de artă, alege Marfa, Texas, SUA

4. Dacă ești un gurmand, atunci alege destinația San Sebastian, Spania

5. Dacă îți place să petreci timpul în aer liber, mergi în Voss, Norvegia

6. Dacă iubești petrecerile, cea mai corectă destinație este Novalja, Croația

7. Dacă ești un călător econom, atunci Chiang Rai, Thailanda, este pentru tine

8. Dacă urăști aglomerația și adori liniștea, mergi în Morro de São Paulo, Brazilia

9. Dacă ești un fan al berii, destinația perfectă este Bend, Oregon, SUA

10. Dacă istoria este dragostea ta, vizitează Bruges, Belgia

11. Dacă ești un iubitor de plaje, mergi în Siesta Key, Florida

12. Dacă pasiunea ta e vinul, atunci bine ai venit în Traverse City, Michigan

13. Dacă ești un iubitor de animale, alege destinația Alajuela, Costa Rica

14. Dacă ești un iubitor de arhitectură, mergi în Oxford, Marea Britanie

15. Dacă ești fanul „The Lord of the Rings”, atunci mergi în Matamata, New Zealand

Acest mic oraș francez arată ca o bucățică ruptă direct din basmele lui Hans Christian Andersen. Poți să te pierzi ore în șir cu persoana iubită pe străzile pietruite și căptușite cu case colorate din lemn. De asemenea, poți face un tur romantic cu barca pe râul Little Venice. Tot aici aveți posibilitatea să gustați cele mai bune vinuri din numeroasele podgorii din zonă, orășelul fiind cunoscut și sub numele de „capitala vinului alsacian”.Dacă ești acel aventurier care este de neoprit în fața noilor provocări, iubești riscul și adrenalina, atunci destinația perfectă pentru tine e Interlaken, Elveția. Acest oraș pitoresc în mijlocul Alpilor elvețieni oferă o mare varietate de activități, cum ar fi parașutism, zbor cu parapanta, rafting și bungee jumping, dar și multe altele.Marfa, Texas, este casa Fundației Chinati, care a fost fondat de celebrul artist minimalist Donald Judd. Acesta include zeci de galerii și instalații de artă, însă cel mai faimos loc este Muzeul Chinati și „Prada Marfa“, un magazin aprovizionat complet de Prada, care este un proiect arhitectural al Elmgreen și Dragset.Acest mic oraș-plajă din nordul Spaniei, ar putea fi cea mai bună destinație din lume pentru gurmanzi. San Sebastian este casa a două dintre primele 30 cele mai bune restaurante din lume, dar și o mulțime de alte localuri unde găsești mese destul de copioase.Acest mic oraș norvegian te va uimi prin frumusețea sa naturală. Aici găsești cascada Tvindefossen, care este de aproximativ 500 de metri înălțime. Poți mergi pe râul Stranda sau poți face o croazieră pentru a vedea unele dintre cele mai renumite fiorduri din Norvegia, Sognefjord și Hardangerfjord. Traseul de la Voss la Bergen este considerat una dintre cele mai pitorești plimbări cu trenul din lume, cu viziuni nesfârșite ale fiordului, care se află în fața ferestrei.Dacă ești în căutarea unui oraș de genul „ceea ce se întâmplă în vacanță, rămâne în vacanță”, atunci nu căuta mai departe decât Novalja, Croația. Orășelul este situat pe insula Pag, una dintre cele mai sălbatice destinații de petrecere din Croația, Novalja, care găzduiește faimoasa plajă Zrce. Acolo sunt o mulțime de baruri și cluburi. Scena muzicală din Novalja este, de asemenea, renumită, prin multitudinea de festivaluri de muzică care au loc toamna, cum ar fi Festivalul Sonus.Cel mai scump lucru în acest oraș thailandez este costul călătoriei pentru a ajunge la el. Însă odată ajuns acolo, Chaing Rai este foarte accesibil din punct de vedere financiar, hotelurile ajungând la aproximativ 5 dolari pe noapte, iar mesele la aproximativ 3 dolari pe zi (1 dolar pentru fiecare masă). În timp ce sunteți acolo, explorați templele spectaculoase ale orașului, inclusiv faimosul Wat Rong Khun (Templul Alb) și Wat Phra Kaeo (Templul lui Buddha de Smarald).Uită de Rio De Janeiro și îndreaptă-te spre Morro de São Paulo. Acolo nu sunt autoturisme, localitatea fiind situată pe vârful nord-estic al insulei Tinharé din Brazilia. Ritmul lent al orașului este destinația perfectă pentru persoanele care doresc să scape de mulțime. Vizitează Plaja Quarta Praia pentru o liniște profundă. Totuși, dacă ți se face dor de acțiune, poți merge la Plaja Segunda Praia, unde găsești baruri.În acest orășel din nord-estul Oregonului, totul este despre bere. Cunoscut pentru că are cea mai mare micro-fabrică de bere pe cap de locuitor din Statele Unite, el deține titlul de „Beer City USA”. Orașul are, de asemenea, o pistă de bere care vă permite să vă beți drumul în cele 22 de fabrici de bere, dar ar trebui să începeți de la fabrica de bere originală Bend, Deschutes Brewery, cunoscută pentru Black Butte Porter și Mirror Pond Pale Ale.Vikingii au fondat acest fermecător oraș belgian în secolul al IX-lea. Istoria și arhitectura medievală din Bruges este una dintre cele mai uimitoare din lume. Poți urca pe toate cele 366 de trepte până la turnul Belfry din Bruges, unul dintre reperele semnate ale orașului, sau poți explora biserica gotică a Sfântului Sânge, care a fost finalizată în secolul al XII-lea.Acest oraș însorit din Florida găzduiește plaja Siesta, una dintre cele mai frumoase plaje din lume, cu nisip cu cuarț pur 99 %. Siesta Beach a obținut locul 1 pentru plaja cu cel mai fin nisip alb din lume și s-a clasat pe locul 5 ca cea mai bună plajă din lume și pe locul 1 în SUA, potrivit TopAdvisor.Situat pe aceeași paralelă cu Burgundia și Bordeaux din Franța, această zonă produce vinuri similare, dar mult mai ieftine. În timp ce regiunea, care ocupă locul 13 în producția americană de vinuri, a devenit cunoscută internațional pentru vinurile sale albe, cum ar fi Chardonnay și Pinot Grigio, aceasta devine din ce în ce mai cunoscută pentru vinurile roșii în stil francez, cum ar fi Pinot Noir, Cabernet Franc și Merlot. De asemenea, vă așteaptă peisaje uimitoare cu vederi la Golful Grand Traverse din Lacul Michigan.Situat în munții de vis din Santa Bárbara din Costa Rica, Territorio de Zaguates sau „Pământul străinilor” este un sanctuar pentru peste 900 de câini. Aici este un adăpost pentru câini, unde uciderea lor este interzisă. Voluntarii pot petrece timpul împreună cu câinii din regiunea rurală luxuriantă Costa Rican gratuit.Acasă la a șasea cea mai bună universitate din lume, Oxford, acest mic oraș englezesc este cunoscut pentru opt stiluri arhitecturale diferite. Aici poți vedea una dintre puținele clădiri în stil anglo-saxon, Turnul Saxon Sf. Mihail la Poarta de Nord (terminat în 1040) sau în stilul gotic englez la Magdalen College Tower (finalizat în 1509). Alte stiluri arhitecturale care se regăsesc în orașul pitoresc sunt neoclasic, baroc, palladian, revigoră gotică, funcționalist și postmodernist.Acest loc îți pare familiar pentru că a fost inclus în filmul „The Lord of the Rings” ca fiind patria Hobiților. Este situat pe frumoasa insulă din nordul Noii Zeelande, Matamata, iar cele 44 de case de Hobbit colorate fac această zonă una atât de uimitoare, exact ca în filme.Sursa: diez.md