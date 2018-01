Cele mai puternice remedii făcute în casă, pentru dinți galbeni, care fac minuni!

Cand cineva vorbeste sau zambeste, primul lucru care iese in evidenta este dantura. Zambetul alb stralucitor e cel mai frumos, dar exista si situatii cand dintii sunt ingalbeniti.

In cazul in care va aflati in aceasta situatie, va oferim o solutie pentru aceasta problema. Citeste in continuare cateva remedii care fac minuni!

A avea dintii albi este un atribut extraordinar pentru infatisarea oricarei persoane. Zambetul placut va face o prima impresie buna in cercurile profesionale. Asadar, primul pas in acest sens este sa folosesti produse naturale de albire a dintilor, care sa inlature petele galbene.





In primul rand, nu stiu daca stiai ca portocalele sunt de ajutor.Trebuie sa consumi portocale, acele fructe extrem de suculente. Dupa ce ai mancat o portocala, nu ii arunca coaja, ci mai bine foloseste-o ca sa iti perii dintii inainte de culcare. Continutul de calciu si vitamina C din portocala, un fruct citric, lupta impotriva microorganismelor, in timpul noptii. Daca urmezi in mod regulat, timp de mai multe saptamani, acest remediu, vei obtine dinti albi si stralucitori.

Iata cateva remedii si trucuri de albire a dintilor si de mentinere a unui zambet stralucitor:

Foloseste paiul in timp ce consumi bauturi reci

Sucurile si alte bauturi reci sau calde provoaca ingalbenirea dintilor. Atunci cand tu consumi aceste tipuri de bauturi, este recomandat sa folosesti un pai pentru a nu-ti colora dintii.

Tratament cu bicarbonat de sodiu

Uneori, chiar si cand folosesti cea mai buna pasta de dinti, petele galbene tot nu dispar. O alta solutie de casa pentru asta este bicarbonatul. Solutia este una de succes. Amesteca putina pasta de dinti cu bicarbonat si perie-ti dintii.

Capsuni pentru tratament dentar

Vitamina C din capsuni ofera dintilor culoarea perlata. Mancand capsuni, vei scapa de petele galbene, si vei obtine zambetul perfect de care ai atata nevoie. Zdrobeste cateva fructe si foloseste pasta pentru a-ti peria dantura. Foloseste remediul timp de cateva saptamani si vei scapa de petele galbene. Este necesar sa aplici pasta de capsuni, de doua ori pe zi.