Champions League: Barcelona vs Juventus, MECIUL ZILEI

O noua editie de Champions League va pleca marti la drum, cu aceleasi mari favorite la castigarea trofeului (cel putin la prima vedere): Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen sau Juventus.

Prima zi ne aduce in lumina reflectoarelor un meci care a devenit deja un clasic al ultimelor sezoane din C1: Barcelona vs Juventus. Cele doua s-au intalnit in finala din 2015 (au avut castig de cauza catalanii) si in sezonul recent incheiat: italienii i-au eliminat pe Messi si compania in sferturi.

Se vor disputa marti, de la ora 21:45





Grupa A

Manchester United - FC Basel

Benfica - TSKA Moscova

Grupa D

Celtic Glasgow - PSG / Dolcesport 4 direct

Bayern Munchen - Anderlecht / Dolcesport 3 direct

Grupa C

AS Roma - Atletico Madrid / Dolcesport 2 direct

Chelsea - Qarabag

Grupa D

Olympiacos Pireu - Sporting Lisabona

Barcelona - Juventus / Dolcesport 1, Protv direct

Meciurile din faza grupelor se vor disputa la urmatoarele date:

12-13 septembrie: Etapa I

26-27 septembrie: Etapa a-II-a

17-18 octombrie: Etapa a III-a

31 octombrie - 1 noiembrie: Etapa a IV-a

21-22 noiembrie: Etapa a V-a

5-6 decembrie: Etapa a VI-a.

Real Madrid este echipa cu cele mai multe trofee castigate in C1. Madrilenii si-au imbogatit recent colectia cu inca doua trofee: 2016 si 2017, ajungand la un total de 12.

In ierarhie urmeaza AC Milan (7 trofee), iar apoi, la egalitate, Bayern Munchen, FC Barcelona si Liverpool - cu cate 5.