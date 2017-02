Chirtoacă către primarii din România: Să fiți dumneavoastră Bruxelles-ul satului de dincolo de Prut

Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a îndemnat, luni, edilii comunelor din România să se înfrățească cu localități din Republica Moldova cărora să le aloce fonduri în vederea dezvoltării, consolidând astfel legăturile și evitând o ruptură "definitivă".

"Oricâte nemulțumiri s-au adunat timp de 28 de ani, totuși România merge înainte, chiar dacă mai șchiopătează. (...) Da, e neplăcut, cum am mers eu în 2014, din Arad spre București, venind din Europa, să văd cum stă autostrada înghețată și am mai trecut și în anul acesta o dată și am văzut-o chiar ca în pastelurile lui Alecsandri: 'Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară, sub o zale argintie...'. Chiar stătea zăpada pe autostradă, pe alocuri prăbușită. Da, e neplăcut. Asta trebuie corectat și asta vreau să vă urez pentru următorii 10 — 20 de ani: să reușească România să își pună la punct infrastructura, să deschisă vasele comunicante, arterele, să funcționeze economia și mai bine. Să devină România Germania de Vest pentru Republica Moldova", a spus Chirtoacă, în cadrul celei de-a XX-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, scrie Agerpres.

El a menționat că bugetele comunelor din România sunt de cinci-zece ori mai mari decât cele ale comunelor din Republica Moldova, iar autoritățile locale din țara noastră au, în plus, acces la fonduri europene.





Chirtoacă a evidențiat că bugetul unui sat de 2.000 de locuitori din Republica Moldova este de aproximativ 100.000 de euro sau chiar mai puțin. Bugetul României este de 50 de miliarde de euro, în condițiile în care cel al Republicii Moldova este de un miliard de euro, a spus el.

"Îndemnul cu care vin spre dumneavoastră este să identificați sate, comune de dincolo de Prut și să acționați pe baza principiului solidarității, să alocați din bugetul dumneavoastră 10.000 — 20.000 de euro, dacă se poate 50.000 — 100.000 de euro, în fiecare an, pentru proiecte de dezvoltare de dincolo de Prut, în satul pe care îl alegeți dumneavoastră. (...) Legea românească permite ca localitățile înfrățite din România și Republica Moldova să poată face acest schimb, adică dumneavoastră să le puteți oferi inclusiv sprijin financiar pentru dezvoltare. Să fiți dumneavoastră Bruxelles-ul satului de dincolo de Prut. (...) În felul acesta s-ar crea foarte multe legături, s-ar pune câte o ancoră în fiecare sat, astfel încât acest teritoriu dintre Prut și Nistru să nu fie rupt definitiv", a spus primarul Chișinăului.

Chirtoacă a afirmat totodată că România se află "la adăpost", prin protecția oferită de apartenența la UE și NATO.

"Azi dimineață, la ora 6,00, treceam odioasa vamă și discutam cu Poliția de Frontieră, cu cei de la vamă: cum ne merge nouă, cum vă merge dumneavoastră. Știți cum se obișnuiește... 'Ce faci?' Se răspunde: 'Bine'. Eu nu am putut să răspund că facem bine. Am zis: 'Nu știu cum facem, o să vedem'. Pentru că suntem pe muchie de cuțit, în schimb, dumneavoastră, aici, sunteți la adăpost. Vrem nu vrem, NATO, UE înseamnă protecție, înseamnă altă situație decât o avea România până în '89 sau chiar până în 2004, 2007, când a aderat la NATO și UE. Cu toate nemulțumirile pe care le aveți dumneavoastră — înțeleg că se pune problema capitalului românesc, care în mare parte a plecat sau a fost luat de către aceia care au primit România în UE. Dar, toate sunt și cu bune și cu rele. Noi, din păcate, dincolo de Prut, suntem încă în situația să nu știm ce va fi cu noi mâine, pentru că populația e împărțită: jumătate vor spre est, jumătate vor spre vest și bătălia asta continuă de 25 de ani deschis și de 200 de ani de la prima ocupație țaristă", a spus el.