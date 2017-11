Actorul Chuck Norris, in varsta de 77 de ani, renunta la cariera sa pentru a se dedica sotiei sale, care ar fi fost otravita prin injectare inaintea unui RMN, potrivit Le Figaro, citat de news.ro.

El a cerut daune de 10 milioane de dolari mai multor companii farmaceutice pe care le face responsabile de otrăvirea soţiei sale.

"De azi înainte îmi voi dedica toată viaţa îngrijirii soţiei mele. Am renunţat la cariera mea de actor", a anunţat actorul la CBS News.





Gena O'Kelley, soţia sa de 20 de ani, este bolnavă. "Este ca şi cum tot corpul meu ar fi luat foc, ar trece prin acid. Am simţit întâi asura izolat, apoi s-a extins", a povestit ea. "Am rămas în pat timp de cinci luni cu intravenoase, cu o asistentă medicală alături 24 de ore din 24. Chuck dormea alături de mine pe canapea, nu a plecat nicio clipă. M-am rugat să supravieţuiesc şi să pot să-mi cresc copiii. Am suferit serioase probleme la creier: nu mai puteam să gândesc, nu reuşeam să mai articulez cuvinte, memoria mă lăsa, aveam muşchii slăbiţi".

Motivul ar fi fost o otrăvire cu gadoliniu, o substanţă chimică prezentă în aliaje precum oţelul. Produsul i-a fost administrat lui Genei O'Kelley înaintea unui RMN în 2013. Într-o concentraţie mare, gadoliniu poate să creeze afecţiuni mari la nivelul creierului şi corpului.

Cuplul a cerut daune de 10 milioane de doalri laboratorului care comercializează produsul. Chuck Norris a cheltuit deja 2 milioane de dolari în patru ani pentru ca soţia sa să urmeze un tratament în China.

"Mă simt extrem de rău faţă de oamenii care au aceleaşi probleme dar care nu dispun de banii necesari pentru tratament", a declarat Norris.

Campion mondial de şapte ori de karate, Chuck Norris spune că acum îşi va consacra viaţa soţiei sale.

Carlos Ray "Chuck" Norris s-a născut pe 10 martie 1940 în Ryan, Oklahoma. Este actor, expert în arte marţiale. După ce a servit în Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, a devenit un foarte popular expert în arte marţiale şi şi-a fondat propria şcoală numită Chun Kuk Do.

Chuck Norris a jucat în numeroase filme de acţiune, cel mai cunoscut rol al său fiind în serialul "Walker, poliţist texan/ Walker, Texas Ranger" (1993-2001).

Sursa: News.ro