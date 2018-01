Cifra destinului. Ce spune despre tine și personalitatea ta. Învață să o calculezi!

In numerologie, cifra destinului are rolul de a dezvalui personalitatea unui om, precum si si insusirile care il vor insoti toata viata. Invata cum sa o calculezi pe a ta si afla ce spune despre tine.



Cifra destinului reprezinta suma tuturor cifrelor din data nasterii a unui om. Pentru a o calcula, trebuie sa o scrii sub forma numerica, apoi sa aduni toate cifrele intre ele, pana cand obtii un numar compus dintr-o singura cifra sau unul dintre numerele 11 si 22 (numere maiastre).

De exemplu, daca data nasterii tale este 15.06.1985, atunci trebuie sa aduni astfel:





1 + 5 + 6 + 1 + 9 + 8 + 5 = 35

3 + 5 = 8

Dupa ce iti calculezi cifra destinului, afla ce spune despre tine.

Cifra destinului 1

Asigura inspiratie creatoare, entuziasm si dorinta de a realiza cat mai mult. Persoana care are aceasta cifra este foarte puternica atat fizic cat si psihic, iar din aceasta putere rezulta hotararea si capacitatea de a-i conduce pe altii. Ai dorinte si aspiratii puternice si iti urmezi intotdeauna convingerile. Chiar daca nu vrei sa recunosti, esti destul de egoista si ai vrea ca totul sa se faca numai asa cum iti convine.

Cifra destinului 2

Esti sincera si deschisa sau ceea ce oamenii numesc "un om de cuvant". Lucrezi eficient cu oamenii si esti capabila nu doar sa formezi, ci si sa coordonezi o echipa. Amabila si plina de tact, nu urmaresti sa ii domini pe ceilalti, ci stii sa faci compromisuri de dragul bunei intelegeri cu cei din jur.

Cifra destinului 3

Ofera armonie, frumusete si dorinta de manifestare a talentelor creatoare. Te caracterizeaza caldura sufleteasca si prietenia, placerea de conversa, sociabilitatea si cumunicarea sincera. Ai tendinta de a vedea viata in roz si esti mereu binedispusa, trasatura care te ajuta sa depasesti toate obstacolele iti ies in cale. Poate cea mai apreciata calitate din partea celor din jur este ca stii sa traiesti viata din plin, fara sa te preocupe grija zilei de maine.

Cifra destinului 4

Esti o foarte buna organizatoare. De aceea, poti fi un manager excelent, capabil sa gaseasca intotdeauna o solutie pentru orice problema. Esti fidela si devotata in relatiile sentimentale, iar lucrurile nu stau diferit nici cand vine vorba de afaceri. Desi nu ai foarte multi prieteni, cei putini sunt si foarte buni. In final, trebuie sa stii ca esti o persoana de mare incredere, iar rabdarea si perseverenta te pot duce departe.

Cifra destinului 5

Ai o fire vesela. Nu te preocupa ziua de maine si iti place sa fii inconjurata de oameni care ti se aseamana, tendinta ta fiind sa ii eviti pe cei prea seriosi sau prea pretentiosi. In ceea ce priveste latura profesionala, cauti activitati intelectuale, care iti solicita mereu gandirea si creativitatea. Ai o capacitate innascuta de a analiza rapid situatii complexe, dar dupa ce ai gasit rezolvarea, treceti imediat la altceva.

Cifra destinului 6

Ai simtul responsabilitatii foarte dezvoltat. Esti o idealista si iti place sa le fii utila celor din jur. Reusesti sa fii un exemplu pentru cei din jur si te atasezi foarte repede de acestia. Foarte generoasa cu sfaturi si ajutor, inteleapta, echilibrata si intelegatoare, reusesti sa te implici repede in probleme serioase ale vietii.

Cifra destinului 7

Esti pasnica, afectuoasa si timida. Cea mai importanta calitate oferita de cifra destinului 7 este profunzimea in gandire. Esti genul de persoana care rebuie sa analizeze si sa verifice totul cu propria ratiune, pentru ca nu accepti sa iei de bun ce au spus altii. Nu in ultimul rand, ai calitati spirituale si intelepciune.

Cifra destinului 8

Ai capacitatea de a concepe planuri pe termen lung, dar si tenacitatea de a le duce pana la capat. Esti pregatita sa faci fata concurentei din lumea afacerilor sau din alt domeniu. Stii cum sa iti gestionezi resursele si cum sa profiti de oportunitati, iar cea mai mare calitate a ta este faptul ca esti pragmatica si perseverenta in tot ce faci.

Cifra destinului 9

Cuvintele care te caracterizeaza sunt omenie, generozitate, compasiune. Esti un om onest, demn de incredere, sensibil si pui la suflet tot ce se intampla in jur. Ocupi o pozitie superioara fata de celelalte cifre si de aceea ai si mai multe responsabilitati. Pe viitor ai sanse mari sa excelezi in carierele de judecator, lider spiritual, educator si vindecator.

Cifra destinului 11

Ai o gandire profunda. Cauti sa cunosti cat mai multe, iar inventivitatea si orizontul larg de care te bucuri te vor ajuta sa reusesti in orice. In viitor, poti fi un indrumator in domeniile in care te specializezi. Esti o idealista, ai incredere in oameni si ai tendinta sa actionezi in scopuri umanitare.

Cifra destinului 22

Numarul 22 este cel mai mare dintre cele doua numere maiastre si cel mai puternic dintre toate numerele destinului. Esti inzestrata cu multe puteri si poti ajunge oricat de sus tintesti. Daca valorifici latura pozitiva a numarului 22 si ai parte de o educatie aleasa, poti deveni un factor de progres al societatii. Pentru ca imbini viziunea idealista cu abordarea pragmatica, poti concepe planuri grandioase.

