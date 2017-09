O echipă de cercetători britanici a descoperit aproximativ 60 de epave în Marea Neagră. Epavele din acest ”cimitir” datează din secolul al V-lea î. Hr. până secolul XIX, ilustrând aproape 2.500 de ani de istorie a navigaţiei, relatează iflscience.com.



Descoperirile au fost realizate în urma unui proiect desfășurat timp de trei ani în Marea Neagră de cercetătorii Centrului de Arheologie Maritimă al Universităţii din Southampton.

Descoperirea ”cimitirului de epave” a fost întâmplătoare. Oamenii de ştiinţă nu au publicat locaţia exactă a epavelor, pentru a împiedica jefuirea acestora.

Multe dintre cele aproximativ 60 de epave s-au conservat pe fundul mării foarte bine. Fiecare navă, plecând de la cea mai veche şi până la cea mai recentă, oferă o viziune asupra traseelor şi tradiţiilor maritime.

La o adâncime mai mare de aproximativ 150 de metri, Marea Neagra este anoxică, adică are un conţinut scăzut de oxigen sau chiar o lipsă de oxigen, așa că organismele nu pot supravieţui, ceea ce a dus la conservarea foarte bună a epavelor.

Photogrammetric model of 978m deep 19th Century shipwreck. More than 3000 images captured by #blackseamap #rov @sotonarch @UoSShipwrecks pic.twitter.com/kCBqPh8KN6