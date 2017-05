Președintele american Donald Trump se află de câteva zile în mijlocul unui scandal de amploare. Recent, un partener al SUA a anunțat că acesta a dezvăluit ministrului rus de Externe și ambasadorului Rusiei la Washington o serie de informații clasificate despre o misiune a ISIS. De asemenea, a fost confirmată și informația potrivit căreia Trump a făcut presiuni asupra șefului FBI, James Comey, pentru ca acesta din urmă să renunțe la investigarea relațiilor dintre Administrația Prezidențială și Moscova.

Ca urmare a acestor dezvăluiri, o eventuală demitere a liderului de la Casa Albă a devenit un subiect de discuție din ce în ce mai abordat. Scandalul în care este implicat Trump a ajuns să fie comparat cu scandalul Watergate.

De altfel, demiterea lui Trump a fost cerută la nivel oficial în Congres de către Al Green, reprezentant democrat de Texas. Dar, în eventualitatea în care demiterea ar ajunge să se petreacă, cine i-ar putea lua locul lui Trump în biroul oval?





Conform legislației americane, în cazul în care președintele demisionează sau este demis, funcția sa este preluată de către vicepreședinte. Actualul vicepreședinte al Statelor Unite este republicanul Mike Pence.

Ce șanse ar putea avea Pence să îi ia locul lui Trump?

In Partidul Republican, care l-a susținut pe Trump în campania pentru Casa Albă, apar semne vizibile de nemulțumire față de acțiunile de până acum ale președintelui. Președintele Trump nu are o bază puternică de susținători în Congres. Cu toate acestea, Donald Trump are un număr mare de susținători în rândul populației. Chiar și așa, există posibilitatea ca membrii Congresului să considere că au mai multe de pierdut dacă rămân de partea lui Trump decât dacă îl înlocuiesc cu altcineva. "Pence, spre deosebire de Trump este prudent, conservator și convențional" și este mult mai apropiat de valorile republicane decât Trump, se arată într-o analiză a publicației The Independent.

"Pence probabil că deja face repetiții (pentru discursul de investire, n. red.) dacă informațiile se vor confirma", a declarat un republican care a preferat să ramână anonim, potrivit politico.com. Ideea de demitere a lui Trump a început să fie din ce în ce mai interesantă pentru unii republicani care au început să se simtă alarmați de atitudinea lui Trump.

Jurnalistul New York Times Ross Douthat susține că acum este mult mai ușor pentru politicienii republicani să îl "abandoneze" pe Trump pentru că există cineva competent care să îi ia locul.

Deja mai mulți lobbyiști republicani văd în Pence o sursă de stabilitate în mijlocul atmosferei tumultoase de la Casa Albă. Cu toate acestea, o tranziție de la Trump la Pence ar fi una dificilă. Pence ar deveni președinte în urma unei crize, iar cariera sa ar putea fi considerată de unii "pătată" din cauza susținerii pe care acesta i-a oferit-o lui Trump în campania electorală.

Între timp, în presă au apărut informații potrivit cărora Pence și-ar fi format un comitet de acțiune politică, numit Great America Committee. Această practică nu este una obișnuită pentru un vicepreședinte. Ulterior, informația a fost confirmată de către un purtător de cuvânt al lui Pence.

sursa: digi24.ro