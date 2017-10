CNA a rămas fără director! Ce calități trebuie să întrunească potențialul lider

De joi, 19 octombrie, pe parcursul a 30 de zile lucrătoare, este în desfășurare concursul de ocupare a funcției de director al Centrului Național Anticorupție. Concursul este anunțat în legătură cu expirarea mandatului lui Viorel Chetraru la 25 octombrie, transmite IPN.

Regulamentul de desfășurare a concursului a fost aprobat de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului în data de 18 octombrie.

Poate să se înscrie la concurs persoana care deține cetățenia Republicii Moldova și este domiciliată pe teritoriul ei, are studii superioare juridice și o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puțin zece ani, are o reputație ireproșabilă, nu este și nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic, nu are antecedente penale și cunoaște limba română. Candidatul trebuie să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor.





Dosarul va conține următoare documente: copia actului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, două scrisori de recomandare, certificatul eliberat de Ministerul Justiției care confirmă că nu este membru al vreunui partid politic, cazier judiciar, certificatul de sănătate, eliberat de instituția medicală abilitată.

Candidații vor depune dosarele până pe 29 noiembrie, la secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități: bd. Ștefan cel Mare și nr. 105, biroul 926.

Viorel Chetraru a fost numit director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în noiembrie 2009. După reorganizarea instituției în Centrul Naţional Anticorupţie, a fost ales în funcția de director CNA, prin concurs, de către Parlament, în octombrie 2012.