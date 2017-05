CNN: 9 motive pentru a vizita Bucureștiul

Jurnaliștii americani de la CNN au dedicat un articol în care își îndeamnă cititorii să viziteze Bucureștiul, oferindu-le nouă motive pentru a ajunge în capitala României.

Poate că zilele în care era cunoscut sub numele de «Micul Paris» au trecut de mult timp, însă acest lucru nu înseamnă că gloria Bucureştiului a dispărut şi ea. Capitala României continuă să se redefinească, combinând o istorie bogată în evenimente cu o identitate modernă”, afirmă autoarea acestui articol, Marissa Tejada.



Jurnalista CNN s-a declarat impresionată de arhitectura ”ameţitoare” a Bucureştiului, bazată pe combinaţie fascinantă de stiluri.



”Între blocurile cu apartamente din era comunistă se află clădiri bizantine, biserici vechi de mai multe secole şi reşedinţe Art Nouveau care ies în evidenţă ca un fel de supravieţuitori ai cutremurelor, războiului şi comunismului. Privind şi mai de aproape una dintre cele mai promiţătoare capitale din Uniunea Europeană, vei avea şansa de a descoperi şi alte detalii fermecătoare”, a adăugat Marissa Tejada, potrivit News.ro.



Un Centru Vechi întinerit



Bucureştiul este locul în care se întâlneau comercianţii şi călătorii europeni din secolul al XV-lea. A supravieţuit planului de sistematizare demarat de Nicolae Ceauşeşcu, care dorea să distrugă o cincime din vechiul oraş pentru a construi versiunea lui de capitală socialistă.



După ce au rămas mult timp reduse la rangul unor clădiri de mahala, vechile case din Centrul Vechi au fost rând pe rând restaurate. Străduţele înguste, acoperite cu piatră pavată, au fost transformate în unul dintre cele mai pline de viaţă cartiere din Europa în ceea ce priveşte viaţa nocturnă.



Librării, cinematografe, restaurante şi cafenele adăugă un farmec suplimentar acestei zone.



Trecutul princiar al contelui Dracula



Palatul Voievodal Curtea Veche, în trecut palatul foştilor prinţi valahi, inclusiv al lui Vlad Ţepeş, care a fost sursa de inspiraţie a scriitorului Bram Stoker atunci când a redactat romanul ”Dracula”, a avut întotdeauna legături cu regalitatea.



Era palatul în care erau încoronaţi foştii prinţi români. Muzeul Curtea Veche expune vase din ceramică şi artefacte care au fost descoperite printre ruinele acestui palat.



Circuitul turistic ”Two Castles in One Day” (”Două castele într-o zi”), demarat de agenţia TravelMaker Romania, îi duce pe turişti în centrul României, oferindu-le posibilitatea de a vizita Castelul Dracula (Castelul Bran) şi elegantul Castel Peleş.



Vastul Palat al Parlamentului



Acest colos arhitectural a stabilit mai multe recorduri, fiind desemnat cea mai grea clădire din lume, cea mai mare clădire din Europa şi a doua cea mai mare clădire administrativă din lume (după Pentagon).



Palatul Parlamentului a generat şi critici pentru dimensiunile şi kitsch-ul ei, reprezentând un fel de testament al luxului opulent pe care Nicolae Ceauşescu şi l-a dorit pentru el însuşi, înainte de a fi alungat de la putere în decembrie 1989.



La mică distanţă se află şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană.



Concerte la Ateneul Român



O seară la Ateneul Român oferă spectatorilor şansa de a asista la reprezentanţii ale Filarmonicii Române George Enescu în una dintre cele mai grandioase clădiri de secol XIX din Bucureşti.



Semănând cu un templu din Grecia Antică şi construit sub forma unui dom cu înălţimea de 41 de metri, Ateneul Român impresionează prin interiorul său amplu, marcat de decoraţii sub forma unor frunze aurite, balcoane din marmură şi scări în spirale largi.



În sala de concerte propriu-zisă, o frescă lungă de 70 de metri şi înaltă de trei metri, care descrie istoria României, atrage întotdeauna atenţia spectatorilor.



Frumoasa Biserică Stavropoleos



Ridicată în secolul al XVIII-lea de arhimandritul Ioanichie Stratonikeas, Biserica Stravropoleos este o clădire mică, liniştită şi frumoasă. Construită în stilul brâncovenesc, biserica are o intrare deosebită, decorată cu colonade ample. Pietre de calitate superioară şi sculpturi în lemn, alături de o combinaţie specială de elemente româneşti şi bizantine, pot fi admirate în interiorul acestei biserici ortodoxe.



Rămăşiţele ”Micului Paris”



Bucureştiul era cunoscut în trecut sub numele de ”Micul Paris”, fiind o capitală înfloritoare în timpul domniei regelui Carol, care a adus arhitecţi francezi cu misiunea de a oferi oraşului un nou tonus.



Multe dintre acele creaţii au fost apoi ”desfigurate” de arhitectura din beton realizată în timpul perioadei socialiste.



Calea Victoriei deţine încă o serie de monumente şi clădiri elegante în stilul Belle Epoque.



Construit în spiritul electic francez, Palatul Cantacuzino de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai extravagante clădiri din oraş, care găzduieşte în prezent un muzeu dedicat compozitorului George Enescu.



Pe Şoseaua Kiseleff poate fi admirată o replică a Arcului de Triumf din Paris. Traficul rutier înconjoară într-un sens giratoriu amplu acest monument, ce are o înălţime de 27 de metri, care a fost finalizat la începutul secolului al XX-lea.



Un muzeu în aer liber fără egal



Casele tradiţionale din satele României sunt ”vedetele” Muzeului Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”, care se întinde până pe malul Parcului Herăstrău.



Vizitatorii pot să admire aproximativ 300 de clădiri tradiţionale, inclusiv case ţărăneşti cu acoperişuri ţuguiate, hambare acoperite cu paie, biserici şi mori de măcinat - toate fiind aduse din localităţi ale României.



Kilometri de parcuri



Bucureştiul are multe parcuri frumoase. Cel mai vechi, creat la jumătatea secolului al XIX-lea, este Grădina Cişmigiu.



Impresionează însă şi Parcul Herăstrău, întins pe o suprafaţă de 160 de hectare, în care se află un teatru în aer liber şi multe spaţii publice recreative. Pot fi închiriate şi bărci de agrement pentru plimbări pe lac în timpul verii.



Parcul Carol, finalizat în 1906, este considerat cel mai frumos din Bucureşti. Aici se află Monumentul Soldatului Necunoscut şi un teatru în aer liber construit în stil roman - Arenele Romane.



Probabil cea mai frumoasă librărie din Europa



Amenajată în interiorul unei frumoase clădiri din secolul al XIX-lea ce a fost restaurată, Cărtureşti Carusel este considerată una dintre cele mai uluitoare librării din lume.



Designul interior, minimalist dar impresionant, este potenţat de razele de lumină, filtrate printr-un luminator central, care oferă vizitatorilor impresia unui spaţiu amplu şi sentimentul că se află într-un carusel în mişcare.



sursa: digi24.ro