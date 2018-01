Cod PORTOCALIU de precipitații puternice, aproape în toată Moldova

Avem cod portocaliu de precipitatii puternice, intensificari ale vantului si depuneri de lapovita aproape in toata tara, scrie protv.md

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul portocaliu a intrat in vigoare noaptea trecuta si este valabil pana in aceasta dimineata.



Astfel, in noaptea de 17 ianuarie spre 18 ianuarie se prevăd condiţii complicate ale vremii: pe o mare parte a teritoriului se prevăd precipitaţii puternice, predominant sub formă de lapoviţă, cantitatea precipitaţiilor va constitui 20-25 l/m2. Se vor produce depuneri de lapoviţă, local pe drumuri se vor forma troiene. Vântul nord-vestic va sufla cu intensificări de până la 15-18 m/s.