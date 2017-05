Codreanu: „Cerem reunirea copiilor Smicală cu mama în spiritul dreptății, egalității și justiției, al colaborării și respectului reciproc”

Deputatul PMP Constantin Codreanu, a fost prezent duminică, 21 mai 2017, la sediul Ambasadei Finlandei la București, pentru a protesta public față de modul în care este gestionat cazul Cameliei Smicală, ai cărei copii, Mihai și Maria, au fost reținuți de către autoritățile finlandeze și separați abuziv de propria lor mamă.

„Cazul Smicală este regretabil. El confirmă că România nu reușește să își apere cetățenii din afara granițelor. Camelia Smicală și copiii ei sunt cetățeni români, iar statul român are obligația legală și morală de a-i apăra. În calitate de președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților m-am ocupat de acest caz de la începutul mandatului. Am avut o serie de întâlniri cu mai mulți factori de decizie, respectiv cu Ministrul Afacerilor Externe, cu Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, cu președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și, bineînțeles, cu Ambasadorul Finlandei la București. Din păcate, toate aceste întâlniri nu ne-au oferit o soluție viabilă. Mai mult, Finlanda ne-a transmis să fim cât mai cuminți în acest caz pentru că, dacă vom continua să insistăm, nu vom avea parte de o soluționare favorabilă. Noi nu vom renunța și vom insista în continuare!”, a fost mesajul transmis de către deputat.



Acesta a mai menționat slaba implicare a celorlalte autorități ale statului român: „Ea este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire”, ca să-l parafrazăm pe Caragiale. Întrebați-vă cum ar fi dacă același lucru s-ar fi întâmplat în România cu un cetățean finlandez și copiii lui. Diplomația finlandeză ne-ar fi stigmatizat. Cei doi copii, Maria și Mihai, separați inutil și abuziv de mama lor, sunt, cum spuneam, cetățeni români. Din păcate, instituțiile române sunt așa cum li se recomandă, prea cuminți, rezervate, inclusiv în declarațiile oficiale. Noi, însă, deputații implicați în acest caz, nu vom fi „cuminți”, vom persevera, vom pune piciorul în prag și vom cere cu tărie respectarea drepturilor acestor copii români separați în mod abuziv de propria lor mamă”, a mai precizat Codreanu.



Timpul.md