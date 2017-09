Colegii de breaslă sunt gata să-l susțină pe Constantin Grigoriță

Propunerea TIMPULUI de a boicota conferințele de presă ale președintelui Dodon, la care Grigoriță nu va fi primit, este salutată și de către alți jurnaliști din RM

Cazul fotoreporterului Constantin Grigoriță, căruia bodyquarzii șefului statului îi interzic accesul la evenimentele organizate de președinție pentru că pune întrebări incomode, a uluit întreaga societate. Condamnând decizia președintelui Dodon, echipa TIMPUL a lansat o campanie de solidarizare cu fostul nostru coleg de redacție, prin care îndeamnă toți jurnaliștii să meargă la conferințele de presă de la Președinție, dar să nu intre în sală fără Grigoriță. Cu această ocazie, am solicitat și părerile altor colegi despre propunerea noastră, dar și despre alte forme de protest, care ar putea schimba atitudinea președintelui față de fotoreporterul interzis „la palat”.

Ana Marchitan



„Ar fi bine dacă presa s-ar solidariza în asemenea cazuri”

„Apelul TIMPULUI este unul adecvat. Am spus de mai multe ori că ar fi bine dacă presa s-ar solidariza în situațiile în care sunt atacați jurnaliștii, ar reacționa adecvat și ar taxa politicienii tocmai prin a refuza să meargă sau să relateze de la evenimentele organizate de aceștia. Dacă vă amintiți, la începutul acestui an, Centrul de Investigații Jurnalistice a inițiat o campanie de susținere a colegei noastre Mariana Rață. Acțiunea a fost întreprinsă ca urmare a procesului penal pornit împotriva jurnalistei, după ce a scris un material despre ex-comisarul Vladimir Botnari, în care s-au invocat date cu caracter personal. Atunci am îndemnat presa să boicoteze autoritățile publice și să scrie în știri doar iniţialele demnitarilor, în loc de numele lor întreg. Şi multe instituții media s-au solidarizat. Așa s-ar putea întâmpla și în alte cazuri de abuz, cum este cel al lui Constantin Grigoriță, dacă presa ar boicota anumite evenimente cu participarea președintelui Dodon. Astfel am demonstra că suntem o putere și putem riposta atunci când ne sunt încălcate drepturile.”

„Preşedintele nu respectă legea”

„Jurnaliștii ar fi trebuit să reacționeze imediat”





„Un jurnalist ar trebui să aibă acces la orice instituție de stat”

„Dodon a avut un profesor bun - pe Voronin”

„La noi nu a existat niciodată o unitate de opinii”

„Formele de protest pot fi diverse și trebuie discutate”

Alina Radu, director al „Ziarului de Gard㔄Discutasem și noi cu organizațiile de media să facem un șir de acțiuni, care ar determina acest președinte să înțeleagă că nu respectă legea și încalcă drepturile jurnaliștilor. Doar că nu am decis deocamdată care vor fi aceste acțiuni.”„Este o inițiativă bună, doar că ea ar fi fost mult mai eficientă dacă jurnaliștii reacționau imediat, fără să asimileze mai întâi această informație, după care să se gândească mai multe zile despre necesitatea de a se solidariza cu un coleg de breaslă. Am spus-o de la bun început că cea mai bună lecție, care putea fi dată șefului statului, era ca atunci când lui Grigoriță i s-a interzis să participe la eveniment, toți jurnaliștii, care nu fac parte din holdingul controlat de președinte, să părăsească sala în semn de protest și să nu participe deloc la aceste evenimente. Politicienii trebuie taxați dur în asemenea situații. Ei trebuie să înțeleagă că rolul jurnaliștilor este foarte important și că ei au mai mare nevoie de noi decât noi de ei. Totuși, dacă atunci nu s-a întreprins nimic, este necesar să reacționăm acum. Nu merg la evenimente, dar în comentariile pe marginea acestui caz am consemnat de fiecare dată comportamentul Președinției, care, de altfel, se bâlbâie și nu poate explica clar de ce nu-l acceptă pe Constantin Grigoriță la conferinţele de presă. Pe mine m-a surprins reacția unui deputat socialist, care spunea într-o discuție că Grigoriță este fotograf, nu jurnalist. El nu înțelege un lucru simplu, că un fotoreporter uneori poate fi mai important decât un reporter.”„Sunt de acord cu această inițiativă, ca formă de protest, pentru că un jurnalist ar trebui să aibă acces la orice instituție de stat. Și nu contează că acesta adresează întrebări care nu-i plac unui funcționar. Personal, merg rar la evenimentele organizate de președintele țării, pentru că noi nu suntem un portal la zi, dar cred că jurnaliștii ar trebui de câteva ori să boicoteze aceste evenimente și să se solidarizeze cu Grigoriță. Pentru că astăzi este el în această situație, dar mâine un alt jurnalist ar putea sta la uşă din aceleaşi motive, ceea ce nu este corect și înseamnă îngrădirea accesului la informațiile de interes public.”„Noi, jurnaliștii, trebuie să ne susținem unii pe alții. Să nu admiți un jurnalist la un eveniment mi se pare o aberație. Nu știu de ce un politician ar trebui să-și permită așa ceva, dar noi am mai avut asemenea precedente. Îmi amintesc foarte bine că același lucru se întâmplase cu Dmitri Ciubașenco, pe când Voronin era președinte. Deci, domnul Dodon a avut un profesor bun. Nu știu însă în ce măsură ar putea funcționa ideea de a nu relata de la evenimentele inițiate de președinte, deoarece datoria noastră este să informăm despre ceea ce se întâmplă. Astfel, singura noastră formă de protest este condeiul. De aceea trebuie să scriem despre acest caz, să atragem atenția opiniei publice și să spunem de ce nu este în regulă.”„Cred că ideea lansată de ziarul TIMPUL este bună. În general, orice acțiune de solidaritate în presă este bună. Însă la noi nu a existat niciodată o unitate de opinii, inclusiv în presă. De aceea, în mod tradițional, o parte din instituțiile media se va solidariza, iar cealaltă parte se va preface că n-a auzit despre inițiativă.”

Petru Macovei, director al Asociației Presei Independente

„Iniţiativa merită salutată”

„Cazul lui Constantin Grigoriță, care este și membru al Asociației Presei Independente, reprezintă un abuz din partea Președinției și a președintelui Dodon și cred că este important să ne solidarizăm cu acest jurnalist. Și noi facem deja acest lucru, inclusiv prin oferirea asistenței juridice în cadrul unui proces de judecată, pe care l-a intentat Grigoriță împotriva președintelui. Nu pot decât să salut inițiativa de solidarizare, dar formele ei pot fi diverse și trebuie discutate. M-aș bucura dacă ar exista jurnaliști care ar găsi o formă de solidarizare cu Grigoriță, pentru că asta i se poate întâmpla oricui.”

„Orice activitate de susținere a unor jurnaliști, care se află în astfel de situații, merită salutată. Și cred că este bine ca jurnaliștii să organizeze acțiuni, prin care să condamne astfel de atitudini ale autorităților, cum a procedat Președinția față de Constantin Grigoriță.”

„Acest boicot nu este realizabil”

„Nu știu dacă această campanie este eficientă, pentru că, din păcate, noi nu putem separa funcția de președinte de persoana lui Igor Dodon. Eu am impresia că Igor Dodon, dar nu preşedintele RM, a interzis accesul lui Grigoriță la unele evenimente. Cândva şi Voronin a încercat să procedeze la fel cu persoanele indezirabile. Sperăm că Igor Dodon va repara această greșeală, ca să nu se ajungă la boicot. Dar eu cred că acest boicot nu este realizabil, deoarece există posturi de televiziune care-i consacră buletine întregi și atunci trebuie să existe un echilibru. Eu nu sunt adeptul oricăror interdicții, indiferent cât de indezirabil ar fi jurnalistul. Dacă, de exemplu, el aruncă cu papuci în demnitar, cum s-a mai întâmplat, atunci poate fi imobilizat și scos din sală. În rest, interdicțiile nu sunt eficiente, pentru că jurnalistul care se respectă o să intre pe fereastră sau o să folosească surse indirecte pentru a-şi face meseria. O solidaritate pe care, din păcate, n-am văzut-o în breasla jurnalistică din R. Moldova ar însemna ca toți jurnaliștii să înceapă conferințele de presă și evenimentele organizate de președinție cu aceeași întrebare: „Domnule președinte, din ce motiv i-ați impus interdicție lui Constantin Grigoriță?”. El nu este neapărat agreat nici la Parlament, pentru că-i fotografiază pe deputați nu neapărat în ipostaze de vedete, dar acolo n-a îndrăznit nimeni să-i închidă ușa în nas. Dar uite că Dodon consideră că are suficientă putere să interzică unui reporter să fotografieze”.