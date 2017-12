Compania franceză EDENRED lansează tichetele de masă în Republica Moldova

Compania franceză Edenred își extinde operațiunile în Republica Moldova, prin lansarea tichetelor de masă pe piața locală, ca urmare a intrării în vigoare, în luna octombrie 2017, a Legii tichetelor de masă.

Edenred este compania care a creat în Franța acum 60 de ani tichetele de masă Ticket Restaurant® și a dezvoltat modelul tichetelor și cardurilor preplătite în 42 de țări, fiind în prezent liderul mondial și promotorul inovației în acest domeniu. Grupul Edenred conectează 750 de mii de companii și organizații client cu 43 de milioane de angajați și utilizatori ai serviciilor sale, precum și 1.4 milioane de comercianți parteneri.

Tichetele de masă, un beneficiu extrasalarial existent în peste 40 de țări, inclusiv în țările membre ale Uniunii Europene, sunt unul dintre cele mai utilizate beneficii de acest fel, fiind folosite de companii pentru a susține masa de prânz a angajaților în zilele de lucru.





În Romania, Edenred emite de asemenea tichete cadou, carduri cadou, tichete de creșă, vouchere de vacanță, tichete sociale, precum și carduri preplătite pentru cheltuieli de afaceri.

Tichetele de masă, o realitate în Republica Moldova



In Republica Moldova a fost promulgată în luna octombrie 2017 Legea nr. 166 din 21.09.2017, care permite companiilor să acorde angajaților tichete de masă, urmând ca în curând să fie publicate normele de aplicare a Legii și condițiile de autorizare a emitenților de tichete. Potrivit estimărilor oficiale, în Republica Moldova activează peste 1 280 000 de salariați.

Companiile din Republica Moldova vor putea acorda salariaților tichete de masă pe suport de hârtie sau pe card cu o valoare de până la 45 de lei (aproximativ 2.1 Euro) pentru fiecare zi lucrată în luna precedentă.

Valoarea lunară totală a tichetelor de masă va fi astfel de aproximativ 44 de Euro, ceea ce reprezintă un adaos semnificativ la puterea de cumpărare a salariaților.

Sumele aferente tichetelor de masă din Republica Moldova sunt deductibile în scopuri fiscale pentru angajatori, constituie un venit neimpozabil pentru salariați, precum și sunt scutite de contribuții obligatorii pentru asigurări sociale și prime de asigurare medicală.

„Acest avantaj fiscal va încuraja angajatorii să ofere un stimulent atractiv pentru motivarea salariaților, la fel cum se întâmplă în prezent în companii din peste 40 de țări. În România, tichetele de masă au fost emise începând cu anul 1999, ajungând astăzi să fie unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale, esențiale pentru angajați și companii“, spune Dana Sîntejudean, Director General Edenred Romania&Moldova.

Tichetele de masă vor putea fi utilizate exclusiv pentru a cumpăra produse alimentare. „Rețeaua de comercianți parteneri ai Edenred Moldova este deja în dezvoltare. Ne propunem să construim cea mai extinsă și variată rețea de magazine partenere, la nivel național în Republica Moldova“, adaugă Directorul General Edenred Romania & Moldova.

Edenred este liderul mondial in solutii tranzactionale pentru companii, angajati si comercianti. Fie ca sunt derulate prin card, aplicatii mobile, platforme online sau tichete, toate aceste solutii inseamna putere de cumparare crescuta pentru angajati, costuri optimizate pentru companii si venituri mai mari pentru comerciantii parteneri.

Portofoliul Edenred este construit in jurul a trei linii de business:

• Beneficii pentru angajati (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings etc.)

• Solutii pentru flote si mobilitate (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial, etc.)

• Solutii complementare, inclusiv plati corporative (Edenred Corporate Payment), solutii de incentivare si recompensare (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) si solutii pentru programe publice sociale.

Grupul reuneste intr-o retea unica 43 de milioane de angajati, 750.000 de companii si organizatii si 1.4 milioane de comercianti parteneri.

Listata la bursa Euronext Paris sub indexul CACNext20, Edenred activeaza in 42 de tari, avand aproape 8.000 de angajati. In 2016, volumul tranzactiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 20 miliarde euro, din care 70% au fost derulate prin card, dispozitive mobile sau online.

Logo-urile si celelalte denumiri comerciale mentionate sau aratate in acest comunicat de presa sunt marci inregistrate ale Edenred SA, ale subsidiarelor sale sau terte parti. Folosirea lor nu este permisa pentru scopuri comerciale fara acordul prealabil al proprietarilor.