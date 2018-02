Compania suedeză H&M închide 170 de magazine la nivel global și lansează un brand de outlet, Afound

Retailerul suedez Hennes&Mauritz isi incetineste expansiunea brick and mortar dupa ce vanzarile companiei au fost afectate anul trecut. Retailerul va inchide 170 de magazine la nivel global si anunta lansarea celui de-al noualea brand, de tip outlet, Afound, scrie Retail Detail.

Planurile de expansiunea ale H&M incetinesc anul acesta, dupa ce afacerile si profitul companiei au fost in scadere. Desi a anuntat ca va deschide 390 de magazine noi anul acesta, H&M va inchide 170 de locatii, ceea ce face ca numarul net al magazinelor noi deschise in 2018 sa fie de 220, mult mai mic fata de anul trecut, de 388. Noile piete vor fi Uruguay si Ucraina, potrivit unui comunicat de presa.

Vanzarile inregistrate de retailer in ultimul trimestru au fost foarte slabe in magazinele fizice H&M, „mult sub asteptarile noastre”, dupa cum a declarat Karl-Johan Persson, CEO-ul H&M. Cifra de afaceri din ultimul trimestru a inregistrat cea mai mare scadere din istoria H&M, de 4%, ajungand la 5,9 miliarde euro, iar marja bruta (profit brut/cifra de afaceri) a depasit 55%.





„Performanta noastra trebuie vazute in contextul transformarilor prin care industria de fashion trece. Pe langa rezultatele dezamagitoare, avem motive de optimism si lectii de invatat, dar trebuie sa acceleram transformarea mai mult ca niciodata”, a mai spus CEO-ul H&M.

Retailerul suedez isi va concentra atentia pe imbunatatirea experientei cu clientii din magazinele fizice si online, integrand servicii precum click and collect. De asemenea, va dezvolta noi branduri pentru a gestiona stocul de haine.

Un astfel de brand este Afound, outlet care va comercializa articolele brandurilor H&M si ale altor branduri partenere, la preturi reduse. Afound va avea o platforma online dar si magazine fizice, iar prima locatie se va deschide in Stockholm, Suedia.

In timp ce retailul fizic a fost in declin pentru H&M, comertul electronic este pe un trend ascendent, de aceea retailerul suedez mizeaza pe online si va incepe un parteneriat cu platforma chineza Tmall, detinuta de Alibaba, in luna martie a acestui an.

H&M este al doilea cel mai mare retailer de fashion din lume, dupa Inditex. Fondat in 1947, in Suedia, H&M a ajuns sa detina 4.499 de magazine in intreaga lume pentru toate cele sapte branduri ale grupului: H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday si Arket.

Sursa: Wall-street.ro