Confesiunea dureroasă a unei mame: „Am trei copii, dar pe al treilea îl urăsc...”

O mamă i-a șocat pe toți prietenii virtuali. Aceasta a ajuns într-o situație dificilă și a recunoscut că îl urăște pe cel de-al treilea copil.





Confesiunea a mers atât de departe încât femeia a scris că și-ar fi dorit ca băiatul să moară în somn.

Conștientă că vor sări toți cu gura pe ea, femeia le-a cerut internauților să aibă răbdare să citească toată povestea și de ce anume a ajuns să își urască propriul copil.





„Stiu cat de urat suna, dar mi-am dorit ca sarcina sa fie cu probleme, sa pot face avort. Insa fatul a fost sanatos.

Mimam fericirea de cate ori eram felicitata. Nu aveam cum sa dau copilul spre adoptie cand deja aveam acasa doua fetite. Nu as fi putut sa le explic ca il vom da pe fratele lor, cand ele sunt suficient de mari sa inteleaga ca mama e insarcinata.

Probabil as fi avut o cariera infloritoare daca nu era aceasta sarcina. Acum am un loc de munca pe care il urasc.

In primele 18 luni din viata lui, l-am urat cu adevarat. Nu vreau sa se supere cei care au suferit o asemenea pierdere, dar eu si sotul meu am fi fost usurati daca acest copil ar fi murit in somn”, a scris femeia pe un cont de socializare.

teotrandafir.com