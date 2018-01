CONFIRMAT OFICIAL! „Violul de la Orhei” din 2014 a fost o minciună

Acum doi ani, după ce ONG-urile specializate în apărarea drepturilor omului și mulți jurnaliști îi condamnau, fără să țină cont de echidistanță și deontologie, pe trei tineri din Orhei că, în 2014, ar fi violat o minoră din aceeași localitate, subsemnatul a descoperit suficiente probe, care demonstrau că lumea credea cu ochii închiși într-o rușinoasă minciună. Atunci am scris articolul „Violul de la Orhei”, o farsă inventată de societatea civilă”, prin care, din câte se cunoaște, mi-am pus toată lumea în cap. Chipurile, eram apostrofat, cum își permite un jurnalist de investigație să ia apărarea unor criminali? Din păcate, unii oameni și-au pierdut atunci încrederea în mine, pentru că vocea turmei e mult mai ademenitoare decât argumentele unui singur om. Astăzi însă, cu tot respectul meu față de societatea noastră civilă, a venit ziua în care trebuie să vă anunț că, de data aceasta, ea a dat-o în bară.

„Oamenii lui Țuțu” erau niște tineri săraci

Pe scurt, povestea s-a întâmplat cam așa. Două fete și trei băieți au ajuns într-o casă din Orhei, unde au chefuit câteva zile. Toți băieții, inclusiv cei care nici nu erau bănuiți de viol, au recunoscut că una dintre fete, Elena, care ulterior a pretins că este victimă, a făcut benevol sex cu toți. Dar după ce a ieșit de acolo, ea a depus o plângere la poliție, precum că ar fi fost violată. Inițial, spunea că era fecioară până a ajunge în casa respectivă, dar, după ce medicii au constatat că ea spune minciuni, fata și-a schimbat imediat depozițiile. De fapt, în foarte multe declarații ale Elenei, contradicțiile se țin lanț.

Primul care a sărit cu piatra asupra presupușilor violatori a fost jurnalistul Vitalie Cojocari de la ProTV România. Făcând o abstracție grosolană de prezumția de nevinovăție și de faptul că doar unul dintre inculpați era învinuit de viol, Cojocari a publicat fotografiile tuturor celor trei tineri și i-a declarat, cu de la sine putere, drept persoane foarte periculoase pentru societate… După articolul meu, în care demonstram cu probe că nu a avut loc nici zare de viol, Vitalie a scris pe blogul său că eu am greșit flagrant, că nu mai sunt jurnalist, că mintea mea e o noapte, că n-am logică, că sunt de un misoginism crunt, dar și că polițiștii, în loc să ancheteze serios cazul, au măsluit dovezile. Ceea ce stârnea râsul, în toată scriitura sa, erau învinuirile pe care mi le aducea, precum că nu m-aș fi documentat din toate sursele, deși eu am săpat în acest subiect până la piatră, în timp ce el și-a făcut concluziile de unul singur. Fără supărare, cred că Cojocari sau e prieten cu avocații Elenei, sau a fost plătit pentru a turna hârdaie de zoi în capul celor trei băieți, fără să-i pese dacă aceștia purtau sau nu vreo vină.





În afară de aceasta, Vitalie Cojocari a început să strângă semnături online pentru ca cei trei să fie arestați pentru viol. Și asta chiar dacă însăși victima a declarat poliției că a fost violată doar de către unul. Dacă nu greșesc, Cojocari a adunat atunci vreo 10 mii de semnături. Pentru a fi luat mai în serios, el a născocit că „violatorii” – niște simpli și săraci băieți – ar face parte dintr-o grupare criminală condusă de Constantin Țuțu. Zău, citeam rândurile înșirate de acest coleg al meu și nu puteam pricepe ce are în cap și în ce măsură își poate călca pe demnitatea profesională și umană.

ONG-urile care s-au revoltat că adevărul iese la iveală

În tandem cu Vitalie Cojocari, o importantă feministă de la Chișinău mi-a dorit ca fiicele mele să fie violate în același mod. A fost cea mai dureroasă insultă, chiar dacă mai târziu m-am împrietenit cu feminista și am constatat că e o persoană destul de ok. Cred că i-a sărit muștarul atunci, ce să-i faci.

Ulterior, intrând în aceeași horă, Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Centrul Internaţional „La Strada”, Centrul de Asistenţă şi Protecţie, Centrul Maternal „Pro –Femina” din Hânceşti, Centrul Maternal „Pro Familia” din Căuşeni, Centrul Maternal din Cahul, Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii din Bălţi, Centrul de Criză Familială „Sotis” din Bălţi, precum și organizațiile „Promo-LEX”, „Casa Mărioarei”, „Memoria”, „Gender – Centru”, „Artemida” din Drochia, „Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane” din Bălţi și „Stimul” din Ocniţa, toate acestea unite în Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” și-au exprimat dezacordul în legătură cu articolul subsemnatului și mi-au cerut oficial să-mi prezint scuzele de rigoare. N-am nimic împotriva organizațiilor respective, ba chiar știu că unele dintre ele au scopuri destul de nobile în alte privințe, dar n-am putut să le fac pe plac. Mai bine zis, am refuzat să-mi cer scuze, pentru că eu nu scriu minciuni.

În continuare, victima, prin avocatul său, s-a plâns la Consiliul de Presă și la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Cele două instituții au ajuns la concluzia că n-am fost echidistant și, respectiv, că am discriminat femeile. N-am fost de acord cu nici una din aceste hotărâri, dar mai ales cu cea de a doua, care chiar m-a amuzat. Cititorii mei cunosc că niciodată n-am discriminat pe nimeni.



Comedia a luat sfârșit!

După toată hărmălaia ridicată de Cojocari, ONG-uri și alte mass-media, procurorul general, Eduard Harunjen, a dispus reluarea urmăririi penale în privința singurului tânăr acuzat de viol, dintre cei trei, de către Procuratura mun. Chișinău. De atunci, dacă îndrăzneam să deschid gura despre „violul de la Orhei”, apărătorii Elenei mă avertizau că n-am dreptul să fac concluzii pripite atâta timp cât urmărirea penală nu s-a încheiat.

De aceea am tăcut până acum, când comedia a luat sfârșit. Recent, Procuratura Chișinău l-a scos de sub urmărire penală pe băiatul învinuit de viol, constatând că acesta este nevinovat. Adică, „violul de la Orhei” nu a avut loc. Mai clar vorbind, am avut dreptate când scriam că acest viol a fost o farsă inventată de o parte din societatea civilă și de unii jurnaliști.

Oricum, această întâmplare ne arată cum funcționează manipularea în masă în ziua de astăzi. De aia, dragi cititori, să fiți deștepți și să nu credeți în tot ce se vorbește pe internet și la TV. De multe ori, fiind prea încrezători, puteți deveni voi înșiși victime, folosite de cineva în interese murdare și strict personale. Vă asigur că există oameni care sunt gata să câștige bani pe orice cale, pentru că așa e lumea în care trăim.

Acum, cei trei tineri au posibilitatea și tot dreptul să-i atace în judecată pe toți cei care le-au creat o alură de monștri. Decizia le aparține. Mie nu-mi rămâne decât să mă bucur că, în cele din urmă, se vor convinge și cititorii mei că am avut dreptate, în ciuda tuturor pietrelor care mi-au zburat în cap.

Cu amănunte, dacă va fi cazul, voi reveni.