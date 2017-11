Constantin Codreanu: „Cer Ministerului Justiției dublarea posturilor din cadrul ANC pentru cei care redobândesc cetățenia română”

Marți, 31 octombrie, deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), având ca obiectiv principal constatarea în teren a modului în care funcționează programarea online pentru depunerea dosarelor de redobândire a cetățeniei române.



În cadrul discuțiilor pe care președintele Constantin Codreanu le-a avut cu președintele ANC, Andrei Tinu, și vicepreședintele Varol Amet, s-au adus numeroase argumente care susțin modalitatea actuală în care cetățenii sunt programați pentru depunerea actelor de redobândire a cetățeniei.

“Nu cred în politicienii care se ascund în birouri și se feresc să interacționeze cu oamenii pentru a găsi cele mai bune soluții acolo unde eixistă probleme. Tocmai de aceea, am ținut neapărat să văd la fața locului cum funcționează opțiunea programării online introdusă de ANC cu privire la care am primit semnale negative. Am vrut să culeg reacții nu doar din partea angajaților ANC, ci și a românilor care depun dosarele de redobândire a cetățeniei de care au fost privați abuziv. Acești oameni și interesul lor legitim ocupă locul central printre preocupările noastre ca parlamentar ales în afara granițelor țării.

Am rămas plăcut surprins de profesionalismul, eficiența și transparența ANC, dar și de mulțumirea pe care petenții prezenți și-au exprimat-o față de sistemul programărilor online. Situația pe care am găsit-o la ANC nu se compară, de exemplu, cu situația umilitoare prin care trec românii în perioada vacanțelor la Direcția Generală Pașapoarte.





Conducerea ANC ne-a comunicat că programările online se fac pentru 4 zile din săptămână, în limita a 400 de solicitanți pe zi. Considerăm că acest număr este insuficient și nu răspunde necesităților reale. El poate fi majorat prin deblocarea posturilor din administrația publică centrală, mai exact prin dublarea numărului de funcționari. ANC este o instituție strategică. Interesul statului român și al românilor care solicită redobândirea cetățeniei este ca ANC să funcționeze la maximă capacitate. Ministrul Justiției poate suplimenta personalul ANC, pe baza unui Memorandum justificat. În acest sens, cer Ministerului Justiției să uzeze de prerogativele sale și să rezolve problema în interesul cetățenilor. Nu există un sistem perfect, însă cel implementat de ANC este bun și poate deveni cu adevărat funcțional prin implicarea ministerului de profil.

Îi mulțumesc președintelui ANC, domnul Andrei Tinu, pentru deschiderea totală pe care a demonstrat-o pe parcursul acestei vizite de 2 ore și pentru bunăvoința de a avea discuții detaliate privind modul în care funcționează programarea online și beneficiile acesteia. Cooperarea noastră de la începutul anului privind dosarul minorilor ”non-cetățeni” rezultată în OUG 65/2017 care a soluționat problema s-a dovedit de bun augur. Suntem cu toții în serviciul românilor și interesele lor sunt prioritare”, a fost mesajul transmis de către deputatul PMP Constantin Codreanu.