„Copiii moldoveni din Spania vor avea posibilitatea să-și învețe limba și istoria”

Interviu acordat de Violeta Agrici, ambasadoare a R. Moldova în Regatul Spaniei, ziarului „La Tribuna del Pais Vasco”





„Fiecare punct de pe harta Spaniei este o destinație turistică”

- Am fost în Spania de mai multe ori, la unele evenimente sau pentru a-mi petrece timpul liber, și am fost mereu uimită de frumusețea și arhitectura fantastică a Spaniei, de cultura și, desigur, de bucătăria spaniolă. Pe parcursul celor aproape patru luni în care locuiesc aici, admirația mea față de această țară doar s-a amplificat. Ar trebui, de asemenea, să subliniez ospitalitatea și deschiderea oamenilor de aici. La sfârșit de săptămână, încerc să merg în afara Madridului și să vizitez alte localități pentru a mă delecta cu esența poporului spaniol, multiculturalismul în Regatul Spaniei fiind la el acasă. Planific să vizitez regiunile Spaniei atât în scop oficial, cât și individual, pentru a descoperi bogata lor tradiție. Am reușit să am întrevederi de lucru cu reprezentanții autorităților locale, dar și cu comunitatea moldovenilor din regiunea Cantabria. Soțul meu este georgian și povestește des despre legăturile dintre popoarele georgian și basc. Neapărat voi vizita Vitoria-Gasteiz și alte orașe din regiune. Fiecare punct de pe harta Spaniei este o destinație turistică valoroasă, care merită să fie văzută. E incredibil cât de mult poți descoperi aici.

- Raportul ICEX (Institutul Spaniol de Comerț Exterior) din 2016, care citează raportul Cost of Doing Business, elaborat de Societatea Financiară Internațională, constată că insecuritatea juridică, corupția și birocrația excesivă descurajează investițiile. Totuși, în acest an, s-a înregistrat o ușoară creștere a importurilor și exporturilor. Veți colabora cu camerele de comerț și alte instituții spaniole pentru a menține această tendință?

- Guvernul nostru operează reforme profunde în toate sectoarele importante pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere UE-R. Moldova și a DCFTA, ne-am luat angajamente adiționale concrete care sunt puse în aplicare, iar în conformitate cu evaluarea UE, R. Moldova rămâne lider în Parteneriatul Estic. Suntem recunoscători pentru sprijinul oferit de UE în vederea efectuării efective a acestor reforme, care au scopul de a asigura dezvoltarea politică și economică a țării. Cât ține de întrebarea dvs., evident că una dintre sarcinile importante ale serviciului nostru diplomatic se referă la diplomația economică. Cooperăm neapărat cu camerele de comerț atât din Madrid, cât și din regiunile Spaniei, pentru a susține relațiile comerciale dintre statele noastre. Pentru anul viitor, planificăm să organizăm evenimente importante cu participarea agenților economici din ambele țări, care să aibă posibilitatea de a pune la cale proiecte concrete de afaceri. Există un spațiu mare pentru consolidarea relațiilor economice dintre R. Moldova și Regatul Spaniei și am așteptări destul de optimiste în această privință.





- Gas Natural Fenosa este unul dintre cei mai importanți investitori în R. Moldova. Spania dispune de un prestigiu enorm în domeniul energiei și infrastructurii, iar R. Moldova e unul dintre punctele nevralgice ale rutelor comerciale internaționale. Aveți încredere în companiile spaniole, că vor crește investițiile în țara dvs.?

- Domeniul turismului, construcțiilor, farmacopeii, împreună cu cel al energiei și al transportului, este unul cu perspectivă în cooperarea noastră. Obiectivul meu, pe termen scurt, este să asigur ca atât companiile spaniole, cât și agenții economici mici și mijlocii, să dispună de cât mai multe informații despre posibilitățile pe care țara mea le oferă. În acest scop, după cum am menționat deja, avem un plan de acțiuni concrete pentru anul viitor atât în Spania, cât și în R. Moldova.

„Sper că vinurile noastre ar putea fi găsite în magazinele spaniole”

- În prezent există mai multe rute directe de la Chișinău spre Madrid, Barcelona sau Valencia. Acestea sunt operate de companiile moldovenești Air Moldova și FlyOne, care acoperă cererea la ora actuală. Cu toate astea, numărul moldovenilor care vizitează Spania și viceversa crește în fiecare an. De aceea continuăm să lucrăm pentru a atrage spaniolii să viziteze R. Moldova. Infrastructura turistică se dezvoltă constant la noi, iar în ultimii ani la Chișinău au fost deschise câteva hoteluri noi de nivele diferite. Există o mare cerere în ceea ce privește turismul rural și avem proiecte concrete, prin care ne propunem să facem regiunile noastre mai atractive și mai accesibile pentru vizitatorii străini, dar și pentru cei locali.

- Deși restricțiile repetate ale Rusiei față de produsele moldovenești, în special vinul, au fost dureroase, ele v-au oferit oportunitatea de a reorienta exporturile către piețe noi. Ce propune vinul moldovenesc consumatorului spaniol?

- Vinul nu este doar produsul nostru principal, dar, ca și pentru Spania, e o parte intrinsecă a identității naționale, a istoriei și culturii noastre. Deși inițial embargoul rusesc a avut consecințe destul de grave pentru companiile noastre, acestea s-au simțit nevoite să identifice piețe noi și să caute alte destinații pentru vinul moldovenesc. În mod logic, s-a atras o atenție sporită și creșterii calității vinului produs, astfel încât acesta să devină competitiv cu cel produs în alte țări vinicole ale Europei și nu numai. Acest lucru a dat rezultate și astăzi vinul nostru este exportat în China, SUA și multe state europene. Din câte cunosc, state precum Spania, Franța, Italia și Portugalia nu se află pe lista principalelor piețe-țintă pentru producătorii moldoveni, dacă vorbim de cantitate. Cu toate astea, cred că și în aceste țări cu tradiții enologice, diversitatea este apreciată de consumatori, iar livrările mici de vinuri calitative au perspective foarte bune. În decembrie, Ambasada participă la Târgul de Crăciun, organizat anual de Primăria mun. Madrid, unde mai multe companii moldovenești își prezentă vinurile. Astfel, oferim consumatorilor spanioli mai multe informații despre produsul nostru cel mai bun. Sper că aceasta va fi primul pas și, în viitorul apropiat, vinurile noastre ar putea fi găsite în magazinele specializate spaniole. Același lucru e valabil și în cazul vinului spaniol în R. Moldova. De la sosirea mea, ambasada a primit deja câteva propuneri din partea companiilor spaniole, facilitând contactele cu cei care lucrează în domeniul importului de produse alcoolice în R. Moldova.

„Am deschis o școală de weekend pentru copii”

„Diaspora trebuie să fie considerată drept fața poporului nostru”

- Ucraina este partenerul nostru strategic și avem relații excelente cu ea atât la nivel bilateral, cât și în cadrul formatelor multilaterale, precum Consiliul Europei, OSCE, GUAM, BSEC etc. Suntem parteneri și în cadrul Parteneriatului Estic și avem numeroase proiecte politice și de altă natură foarte importante și reciproc avantajoase. Ucraina are obligații legale în calitatea sa de membru al diferitor organizații internaționale și instrumente juridice la care este parte. Astfel, e parte la Convenția cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei, precum și a Cartei europene a limbilor regionale și minoritare. Cred că Ucraina își va onora angajamentele internaționale.- Compatrioții mei care locuiesc legal în Spania au creat asociații ale diasporei, prin intermediul cărora păstrează legăturile cu R. Moldova. Evident că sarcina ambasadei de a sprijini aceste activități ar fi mai eficientă dacă ar fi realizată nu prin impunerea unor proiecte, ci prin elaborarea și identificarea în comun a celor mai importante și mai relevante acțiuni. În acest scop, am lansat inițiativa care a fost bine acceptată de diaspora noastră. Totuși, sincer vorbind și având în vedere numărul organizațiilor create de moldovenii nativi din Spania, mă așteptam să primesc mult mai multe propuneri și idei. Însă acesta este un proces continuu, iar propunerile pe care le-am primit până acum sunt o bază bună pentru acțiuni concrete în următoarele luni. Multe dosare primite provin de la cetățeni spanioli de origine moldovenească și majoritatea se referă la organizarea activităților culturale și educaționale. Astfel, pe de o parte, moldovenii etnici vor avea acces la patrimoniul nostru cultural, iar pe de altă parte, copiii născuți sau crescuți în Spania vor avea posibilitatea să-și învețe limba și istoria. Drept rezultat, am deschis o școală de weekend pentru copii. Deocamdată ea activează în sediul ambasadei, dar întrucât ne așteptăm ca numărul de participanți și de cursuri să crească, am avut o întâlnire foarte productivă cu reprezentanții Primăriei orașului Madrid, care s-au oferit să ne ajute în acest sens. Aș dori să le mulțumesc pentru disponibilitatea de a ne sprijini. În afară de aceasta, în ultimele luni, ambasada a organizat sau a susținut mai multe evenimente culturale în care compatrioții noștri au putut să privească teatru în limba română sau să asculte muzică națională.- După cum ziceam, una din sarcinile ambasadei este de a sprijini diaspora în limitele resurselor și posibilităților de care dispunem. Împreună cu misiunea diplomatică, diaspora trebuie să fie considerată drept fața poporului nostru. De aceasta depinde foarte mult transmiterea mesajelor noastre societății și poporului spaniol. În componența Cancelariei de Stat a R. Moldova, avem o instituție specializată - Biroul pentru Relații cu Diaspora. Drept urmare, noi, împreună cu această instituție și colegii mei din Ministerul de Externe, vom continua conlucrarea activă cu diaspora din Spania și sper că vom realiza mai bine obiectivele noastre comune.

- Presupun că vă propuneți ca relațiile economice și culturale bilaterale să crească pe parcursul mandatului dvs. în Spania. Care proiect vă motivează cel mai mult în acest moment?

- N-aș putea menționa un anumit proiect. Principalele sarcini ale mele și ale ambasadei se referă la consolidarea continuă a relațiilor noastre politice, economice și culturale dintre R. Moldova și Spania, cu suportul prietenilor și partenerilor din Spania, bineînțeles. În afară de aceasta, lucrăm la promovarea acordurilor și relațiilor bilaterale dintre ministere și structurile guvernamentale, căci Spania are multă experiență și know-how, care ar putea fi foarte utilă pentru Chișinău, în contextul în care avansăm cu reformele. Sunt mai mult decât convinsă că avem oportunități bune pentru o fructuoasă cooperare și un parteneriat reciproc avantajos cu Regatul Spaniei.



Tradadaptare TIMPUL