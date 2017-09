Copilul doborât de oboseală în sala de urgențe. Niciun medic nu s-a uitat la el

Știrea a pornit de pe o rețea socială fost postat o imagine cu un copil într-o sală de așteptări la urgențe. Așteptând foarte mult timp acolo, copilul a adormit pentru mai bine de două ore pe o bancuță, în așteptarea unui medic care să-l consulte. Cea care a postat imaginea este o mămica a unui alt copil care a așteptat tot atât de mult timp să fie luați în seamă de un medic.



Tată: „La ora 22:00 am ajuns la spital cu fiica mea, de un an şi patru luni. Când am intrat în spital acel copilul era pe bancă şi dormea. M-am înregistrat, până am intrat s-a făcut ora 12, iar la ora 12:30, când am plecat, acelaşi copil era pe aceeaşi bancă şi dormea. I-am întrebat de ce este un singur medic şi mi-au zis că aşa sunt programaţi, că nu sunt cadre, că s-a făcut o cerere pentru suplimentare cu cinci medici.”

Conducerea Spitalului de Pediatrie din Brașov dau vina pe lipsa personalului: „Anul ăsta, vrem să suplimentăm numărul de posturi, nu pentru că nu ar fi suficient, ci pentru că fluxul de pacienţi este prea mare şi nejustificat de mare. Unitate de Primiri Urgenţe înseamnă urgenţe, nu buba de la degetul mic, de la piciorul stâng, veche de trei zile, aia nu e urgenţă.” a declarat Liviu Munteanu – managerul spitalului.





Sursa: estidiniasi.ro