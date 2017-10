Coreea de Nord a băgat în sperieți lumea întreagă: „Există aşteptări că un nou test balistic va avea loc mâine”

Ameninţarea de securitate în Asia de Est a devenit din ce în ce mai puternică, a afirmat Theresa Fallon, director al Centrului de studii pentru Rusia, Europa şi Asia, duminică, la cea de-a 63-a sesiune anuală a adunării parlamentare (AP) a NATO, organizată la Bucureşti, informează agerpres.ro.

"Ameninţarea de securitate în Asia de Est a devenit din ce în ce mai puternică. Există o schimbare la nivelul echilibrului de putere, plus ameninţarea cu arme de distrugere în masă, proliferarea terorismului, atacuri cibernetice, plus că nu avem o politică clară de la Washington. Nu se ştie foarte clar care este strategia şi Statele Unite încearcă să urmeze politicile anterioare, însă Trump are un efect de perturbare având această abordare personalizată", a declarat Theresa Fallon, care a susţinut prezentarea "Riscurile instabilităţii în Asia de Est", la Comisia pentru dimensiunea civilă a securităţii, de la Palatul Parlamentului.

În opinia acesteia, în zonă creşte riscul de instabilitate politică.





"China trebuie să găsească locuri de muncă pentru absolvenţi în fiecare an, ceea ce este o problemă. Relaţiile sino-japoneze nu sunt clare şi fricţiunea pare să crească, posibil anul acesta vom vedea un nou test balistic (...) Puterea în creştere, economică şi militară, a Chinei creează probleme pentru statele din jur, care încearcă să se alieze cu Statele Unite. Numeroase situaţii ar putea să ducă la conflicte militare - (...) neînţelegeri cauzate de atacuri cibernetice şi acţiuni luate de terţe părţi precum Coreea de Nord sau poate chiar Taiwan", a mai spus Theresa Fallon.

Referindu-se la Coreea de Nord, Theresa Fallon a spus că specialiştii se aşteaptă la un nou test balistic.

"Marţi dimineaţa va fi o sărbătoare naţională în Coreea de Nord, deci există aşteptări din partea analiştilor că un nou test balistic va avea loc mâine", a spus Fallon.

Totodată, ea a vorbit despre Marea Chinei de Sud. "În timp ce toată lumea se uită la ce se întâmplă în Coreea de Nord, există o înţelegere tacită cum că Republica Chineză va ajuta America în problema nord-coreeană. Ei ce fac? Se folosesc de tensiunile din acea zonă ca să accelereze militarizarea din zona Mării Chinei de Sud", a spus Fallon.

Referindu-se la Marea Chinei de Est, Theresa Fallon a precizat că "există o dispută teritorială între China şi Japonia". "Există şi anumite rezerve energetice acolo", a arătat Fallon.

De asemenea, ea a abordat subiectul "militantismului islamic în Asia de Sud-Est", precizând că acesta reprezintă "o problemă foarte serioasă".

