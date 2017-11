Coreea de Nord a lansat o noua racheta. SUA și Sudul cer noi sancțiuni

Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si presedintele american Donald Trump au discutat telefonic, miercuri, in urma celui mai recent test balistic efectuat de Coreea de Nord, cei doi lideri angajandu-se sa solicite noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian.

In cadrul unei conversatii de 20 de minute, cei doi presedinti "au subliniat amenintarea grava pe care cea mai recenta provocare a Coreei de Nord o reprezinta nu numai pentru Statele Unite si Coreea de Sud, ci pentru intreaga planeta", iar dezvoltarea programelor nucleare si balistice "submineaza securitatea Coreei de Nord si adancesc izolarea diplomatica si economica", potrivit unui comunicat al Casei Albe.

"Cei doi lideri au condamnat cu fermitate Coreea de Nord pentru lansarea unei noi rachete balistice cu raza lunga de actiune, in ciuda avertismentelor repetate ale comunitatii internationale si a continuarii sanctiunilor si presiunilor prin intermediul unor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU.





De asemenea, cei doi lideri au convenit sa continue eforturile pentru a aduce Coreea de Nord la masa dialogului, continuand sa impuna sanctiuni si presiuni asupra Coreei de Nord, in stransa cooperare cu comunitatea internationala. In acelasi timp, cele doua parti vor gestiona cu fermitate provocarile nord-coreene, in baza unor pozitii puternice de aparare", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei sud-coreene, Cheong Wa Dae.

Presedintele sud-coreean a transmis ca armata, fortele navale si fortele aeriene au organizat un exercitiu comun imediat dupa lansarea rachetei nord-coreene.

" (Presedintele) a explicat ca tara sa a demonstrat capacitatea de a viza sursa provocarilor nord-coreene, prin lovirea unei tinte cu rachete sol-sol, sol-nava si aer-sol", a mai spus purtatorul de cuvant.

Moon Jae-In a vorbit despre necesitatea ca statele aliate sa faca schimb de informatii cu privire la lansarea rachetelor nord-coreene, subliniind ca testul de marti a aratat imbunatatiri privind tehnologia dezvoltata de regimul de la Phenian.

"Presedintele Trump si-a exprimat acordul si a sugerat organizarea unor discutii suplimentare, bazate pe o evaluare detaliata si exacta a provocarii de astazi cu rachete balistice si pe consultari stranse intre autoritatile de aparare din Coreea de Sud si Statele Unite", se mai arata in comunicatul administratiei prezidentiale de la Seul.

