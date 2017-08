Maria Sharapova are foarte puţini fani în rândul jucătoarelor. Tertipurile la care apelează în timpul partidelor şi faptul că s-a dopat au făcut-o pe rusoaică "persona non grata". Timea Babos, adversara de ieri din turul secund de la US Open, a declarat la final că adversara sa nu ar fi avut ce să caute pe tabloul principal de la Flushing Meadows.



„Este o fraudă şi nu cred că trişorilor ar trebui să li se permită să joace acest sport", a repetat în ultimele luni Eugenie Bouchard, atunci când a fost întrebată de revenirea Sharapovei în turnee. Puţine sportive din circuit o simpatizează pe Maria, însă cele mai multe au un discurs "politically correct".

Halep a vorbit după finalul meciului din turul 1 de tertipurile la care apelează rusoaica, concluzionând amar "aşa face ea mereu, m-am obişnuit", însă adversara din turul doi a avut un discurs similar cu Bouchard. Concret, Babos a spus răspicat că Sharapova nu ar fi trebuit să primească un wildcard din partea organizatorilor. "Toleranţă 0 pentru trişori" este mesajul din spatele discursului sportivei maghiare.





"Cred cu tărie că e nedrept să îi acorzi un wildcard Sharapovei. Înţeleg logica din spatele unei astfel de decizii, însă sunt mulţi alţi jucători care ar fi meritat să fie pe tablou în locul ei. Ştiu că sunt o mulţime de sportivi din SUA foarte tineri şi talentaţi, iar pentru cariera lor ar fi fost mai important să primească un loc pe tabloul principal al unei asemenea competiţii", a spus Babos, la conferinţa de presă de după confruntarea cu Sharapova.

Meciul propriu-zis a fost câştigat de Sharapova după un adevărat thriller, scor 6-7, 6-4, 6-1, însă confruntarea putea să aibă o cu totul altă desfăşurare. Unguroaica a ratat două mingi să se distanţeze la set şi 4-2, iar de acolo s-a năruit totul. Babos a plătit tribut faptului că a fost extrem de obosită după partida din primul tur, pe care a câştigat-o dramatic, după un meci cu Golubic în care toate seturile au intrat în prelungiri.

"A fost pentru prima oară când am jucat împotriva Mariei. Partida a început excelent pentru mine, am fost capabilă să îmi impun jocul. Dar a fost un moment în setul secund când puteam să mă desprind şi am greşit. Acolo cred că a fost momentul psihologic. După aceea, Sharapova a servit foarte bine, a dat aşi şi a reuşit o mulţime de lovituri direct câştigătoare. În final, s-a dovedit a fi mai bună. Am fost foarte obosită şi am lăsat partida să îmi scape din mână", a mai spus Babos.