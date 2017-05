CRONOGRAF&MUSIC- seri cu muzică și film pe strada pietonală

Timp de patru seri, Festivalul Internațional de Film Documentar CRONOGRAF va anima unul din cele mai noi spații urbane, strada pietonală Eugen Doga, cu muzică bună și documentare de ultimă oră într-un eveniment în premieră pentru festival, CRONOGRAF&MUSIC.



Între 26 și 29 mai, FIFD CRONOGRAF vine cu o dimensiune nouă și originală pe harta culturală a Chișinăului- CRONOGRAF&Music, unul din evenimentele de neratat a acestei ediții a festivalului. CRONOGRAF&MUSIC va aduna laolaltă iubitorii de film documentar și iubitorii de muzică, aducând show live cu trupe tinere din comunitatea POT Music, urmat de proiecții de filme documentare cu tematică muzicală și Q&A cu echipele de producție, invitate a FIFD CRONOFRAF.

Trupele care vor evolua pe scena CRONOGRAF&MUSIC sunt:

The Cocktails, Alternative rock și Grunge

Via Dacă, Folk alternativ

Labba Trissta, Punk, Blues

FlashBlood, Rock

Claps, Pop, Funk, Rock

Sillage, Rock

PLUMBUM, Rock alternativ

The Glimpse, Pop punk





Filmele documentare cu tematică muzicală care vor fi proiectate la CRONOGRAF&MUSIC sunt:

Beats of Freedom/ Ritmul libertății (Polonia) prezintă un timp excepțional în Polonia, când rockul alternativ a explodat cu o forță nemaivăzută în blocul socialist, a schimbat un sistem politic și a restaurat libertăți personale.

Own Voice/ Propria voce (Ucraina) este un documentar despre curajul unei trupe din epoca socialistă de a urma propriul stil de muzică.

100 Raisings/ 100 de movile (Moldova) este un film despre muzica folclorică din spațiul românesc.

Tuning people, birds and flowers/Acordând oameni, păsări și flori (Moldova) vorbește despre terapia prin muzică.

Acest eveniment este organizat în parteneriat cu POT Music și cu susținerea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

FIFD CRONOGRAF, cel mai mare eveniment cinematografic din țară și unul de reper în circuitul festivalurilor din Europa de Est, este organizat din 2001 de către OWH Studio.

CRONOGRAF te cuprinde și te așteaptă în fața ecranului unde realitatea devine artă.

Pentru a afla mai multe informații despre eveniment, puteți accesa pagina de Facebook.