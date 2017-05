CRONOGRAF&Music a colindat orașul într-un camion cu muzică live

Duminică, 21 mai, Chișinăul a devenit scena unui live performance în cadrul campaniei de promovare a evenimentului CRONOGRAF&Music.

Band-ul local The Glimpse, participant la CRONOGRAF&Music, a colindat Chișinăul într-un camion și a electrizat spectatorii întâmplători ai acestei aventuri, locuitorii orașului. Membrii trupei au interpretat piese rock care i-au dus în finala POT Music, concurs pentru trupele tinere din Republica Moldova. Traseul CRONOGRAF&Music on a Truck a început în centrul Chișinăului, continuând în toate sectoarele, într-un tur de două ore al capitalei.

CRONOGRAF&Music on a Truck presupune replicarea campaniei de publicitate a trupei britanice The Rolling Stones din anul 1975, care pentru a-și promova albumul nou lansat, a cutreierat străzile New York-ului pe un camion, interpretând piesele de pe noul album.





CRONOGRAF&Music on a truck se va aventura din nou pe străzile capitalei marți, 23 mai, începând cu ora 16.00, împreună cu trupa FlashBlood, membră a comunității POT Music.

Acesta este un nou eveniment marca FIFD CRONOGRAF, ediția a XIV-a, care își propune să adune laolaltă iubitorii de film documentar și iubitorii de muzică, oferind publicului local, dar și oaspeților capitalei, acces la filme documentare cu tematică muzicală și la concerte cu trupe tinere din Moldova. Evenimentul va avea loc de vineri, 26 mai, până luni, 29 mai, pe strada pietonală Eugen Doga și propune în fiecare seară, începând cu orele 19, câte două concerte și proiecții de film în aer liber.

Mai multe detalii despre CRONOGRAF&Music puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.