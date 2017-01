Cu 88 de ani în urmă, la Radiodifuziunea Română era difuzată în premieră emisiunea „Ora copiilor”

1929 – La Radio România este lansată prima emisiune „Ora copiilor”. Aceasta a fost o emisiune radiofonică pentru copiii din ciclul primar care a debutat în această zi şi care se transmitea în fiecare joi.

Realizatoarea emisiunii, scriitoarea Titela Haque căreia i se mai spunea şi „Tanti Radio”, era şi prezentatoarea care anunţa programul ce cuprindea poveşti din literatura română şi universală, prezentate ascultătorilor prin intermediul unor mici piese radiofonice. Copiii repetau pentru piesele care urmau să fie difuzate, în ziua emisiunii crainica anunţa tema, iar copiii interpretau piesetele în direct. În afara poveştilor erau prezentate şi teme legate de viaţa şcolară a elevilor sau de istoria şi folclorul românesc. Legătura cu publicul era menţinută prin poşta radio, rubrică în care se dădeau răspunsuri la scrisori. Toate scrisorile aveau parte de răspuns.

„Bine v-am găsit dragii mei nepoţei… iaca am venit şi eu pe unda nevăzută… m-auziţi bine?… aşa, acum staţi cuminţi şi ascultaţi povestea ce am să vă spun. Dar… creion şi hârtie aţi pregătit? Da? Atunci bine căci la finalul povestei, aşa cum vă place vouă, am să vă dau şi o ghicitoare, aşa cum vă place vouă, am făcut-o înadins pentru voi… ei, dar acum să încep povestea…”.





Iată câteva din piesele difuzate în cadrul Orei copiilor: Legenda Babei Dochia, Paştile-n sat, Chipuri din cărţi, Punguţa cu doi bani, Greierele şi furnica, Poveste de toamnă, Puiul, Prinţul fericit, Hänsel şi Gretel, Cireşica fata de împărat.



