CULMEA PARADOXULUI: Comuniştii şi socialiştii se închină, în acelaşi timp, lui Lenin şi Patriarhului Tihon

Astăzi, socialiștii și comuniștii se declară foarte credincioși, merg la biserică, iar religia este un punct principal în programele lor electorale. În acelaşi timp, ei se înarmează cu flori și lozinci și se închină la monumentul lui Lenin, liderul regimului bolșevic, un ateu, care a vandalizat bisericile și a persecutat preoții.

Culmea paradoxului este că unul dintre sfinții Bisericii Ortodoxe este Tihon, patriarhul Rusiei de pe vremea lui Lenin, care a fost canonizat pentru suferința suportată de la bolșevici, cărora li s-a opus până la moarte.

TIMPUL a încercat să afle de la câțiva adepți ai leninismului cum se pupă credința în Dumnezeu, pe care o declară, în mod public, cu principiile bolșevice. Evident că aceștia au încercat să-l scoată basma curată pe idolul lor, afirmând fie că Lenin ar fi fost bolnav în perioada în care a luptat contra bisericii, fie că Patriarhul Tihon nu merită să fie sfânt. De unde se înțelege că aceştia nu recunosc biserica, în care se închină sau că, în opinia lor, Lenin a fost bolnav toată viața.







Oleg Savva, deputat socialist:

„Lenin era bolnav, când s-a pronunțat împotriva credinței”

- Sunt foarte credincios, deși recunosc că nu merg săptămânal la biserică. Dar frecventez lăcașul sfânt la sărbătorile mari. Respect toate tradițiile și datinile creștinești. Iată, de exemplu, fiica mea s-a cununat recent. Știu cine este Patriarhul Tihon și știu că a avut de suferit de pe urma bolșevicilor. În general, pentru mine, Lenin reprezintă o personalitate istorică discutabilă. El a făcut lucruri foarte bune, pentru care merită lăudat, dar și lucruri mai puțin bune, pentru care trebuie criticat. Lenin nu este idolul socialismului, mai sunt încă multe personalități care au contribuit la dezvoltarea științei socialismului. Însă faptul că monumentul lui Lenin de la Fălești a fost devastat, noaptea pe furiș, m-a făcut să reacționez imediat. Aș fi procedat la fel și dacă ar fi fost vorba despre monumentul Regelui Mihai, deoarece în asemenea situații eu sunt de partea Legii. Lenin nu este idolul meu și chiar condamn lupta sa împotriva religiei, dar orice personalitate istorică are atât părți negative, cât și pozitive. De aceea istoria trebuie analizată per ansamblu, dar nu episodic. Cu atât mai mult, cu cât Lenin nu a fost singurul care a luptat împotriva Bisericii. Eu am foarte mulți preoți printre rude. De exemplu, Alexandru Sava, fratele bunelului, a fost amenințat cu pistolul de nemți, în anul 1945, ca să dea cheile de la biserica unde era stareț. Şi nu le-a dat. Credința pentru poporul nostru este o bază morală și ideologică. Însă nu putem rezuma toată activitatea lui Lenin doar la lupta împotriva Bisericii. Dacă cunoașteți istoria, știți că Lenin era deja bolnav atunci când s-a pronunțat împotriva credinței. Eu recunosc că el a făcut și lucruri rele, dar îl apreciez pentru capacitatea sa de a fi un bun strateg și pentru iscusința cu care a scos țara din declinul economic.

„Patriarhul Tihon n-avea cum să fie Sfânt”

Spre deosebire de ceea ce spun foarte mulți, eu totdeauna mă uit la crucea care se află în vârful turlei bisericii într-un mod puțin diferit. Crucea, din punctul meu de vedere, reprezintă simbolul echilibrului. Echilibrul sub care stă Universul și care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare în parte. Și acum puteți lua toate cărțile sfinte și veți observa că am spus același lucru, dar cu alte cuvinte. De aceea, când am ocazia, trec cu foarte mare plăcere pe la biserică. Întrebarea, dacă mă închin sau nu tuturor icoanelor din biserică, mi se pare puțin forțată. În general, consider că nu trebuie să ne limităm doar la a ne închina la o icoană sau alta. Eu am crescut într-o familie în care ni s-a vorbit despre sfinți și despre mai multe lucruri legate de credință. De aceea sunt mai mult decât deranjat în momentul în care primesc tot felul de informații că a mai apărut un sfânt. Din punctul meu de vedere sfântul e sfânt. Ori, un pământean, cu care m-am întâlnit zilele trecute și căruia poate îi cunosc anumite apucături, care n-au nicio legătură cu sfințenia, nu poate fi sfânt. Așa că ori vorbim de sfinți, ori vorbim de icoane. Nu sunt deloc adeptul acestei politici de a fabrica sfinți. Nu am treabă cu Tihon, nu l-am cunoscut personal, dar consider că, dacă a fost patriarhul Rusiei, acum 100 de ani, n-avea cum să fie Sfânt.

„Voronin este solidar cu lucrurile bune ale lui Lenin”

Apartenența la un partid politic este alegerea fiecărei persoane. De aceea faptul că membrii partidului comunist cred în idealurile comunismului mi se pare o normă. Religia, de asemenea, este o chestiune intimă și eu nu văd o contradicție între comunism și religie. În primii ani de după revoluție, într-adevăr, bolșevicii erau împotriva religiei, dar timpul a demonstrat că acest lucru nu este productiv din punct de vedere politic. Iar din punct de vedere uman este irațional, incorect și chiar criminal să lupți împotriva religiei și, cu atât mai mult, să le interzici altor oameni să creadă în Dumnezeu. De aceea poziția comuniștilor față de Biserică s-a schimbat considerabil. Și această schimbare a pornit chiar în timpul războiului, când în țări, precum Italia și Franța, comuniștii au început să meargă deschis la biserică și să scrie în programele electorale că se dezic de ateismul militant. Iată de ce astăzi nu văd contradicție atunci când Voronin se duce la biserică și-și face cruce, atât timp cât o face sincer, iar apoi depune flori la monumentul lui Lenin. Deoarece Voronin, la fel ca și alți oameni cu mentalitatea lui, este solidar cu lucrurile bune pe care le-a făcut liderul bolșevic, nu cu cele rele.

„PCRM și PSRM sunt foarte departe de leninism”

Eu nu cred în Dumnezeu, însă pot să vă spun că actualii membri ai PCRM și PSRM se declară credincioși și, în același timp, depun flori la monumentul lui Lenin, deoarece sunt foarte departe nu doar de leninism, dar și de marxism.



Victor Stepaniuc, fost deputat PCRM:





„Bolşevicii din 1917 s-ar răfui cu comuniştii de astăzi”

Am crescut într-o familie de credincioși și am învățat de la părinți să-mi fac cruce şi să mă duc la biserică. Acum nu pot să spun că mă duc foarte des, dar la sărbătorile cele mai mari mă strădui să ajung la slujbe. Noi, moldovenii, cum e și firesc, cinstim toți sfinții. Îl cunosc pe Sfântul Tihon și ca personalitate istorică, știu că s-a opus regimului bolșevic și a fost taxat. Totuși, mi se pare că exagerați, deoarece dacă un om este adeptul doctrinei socialiste sau comuniste nu înseamnă că el nu vede și părțile negative ale acesteia. Toate doctrinele politice evoluează și se încarcă cu idei mai contemporane, astfel are loc un proces de convergență a doctrinelor politice. În acest sens, au evoluat și liberalii, și comuniștii, și socialiștii. De aceea, nu putem să avem aceleași cerințe față de doctrinari ca în secolele XVIII-XIX. Astăzi, dacă s-ar întâlni bolșevicii din 1917 cu comuniștii din prezent ar trebui să se răfuiască. Iar dacă liberalii Revoluției Franceze ar da cu ochii de liberalii din prezent, pur și simplu, nu s-ar recunoaște. Eu cunosc mai mulţi oameni care nu au nimic cu viziunile politice de stânga sau de dreapta, dar ei se consideră atei şi e dreptul lor să creadă așa.