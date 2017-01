Culoarea anului 2017 este verdele crud

Culoarea anului 2017 a fost aleasă la sfârşitul anului trecut de institutul Pantone. Dacă anul trecut culoarea care au fost rozul cuarţ şi tonurile pastel, experţii susţin că în anul 2017 trebuie să uităm de acestea în ceea ce priveşte machiajul.

Acest an va fi cel al tonurilor îndrăznețe și strălucitoare, în special referitor la creionul de ochi şi fardul de pleoape. Nuanţa de verde crud nu trebuie să lipsească nici din machiajul ochilor, pentru un aspect impresionant. Am putea adăuga această culoare în ţinuta de zi cu zi pentru un plus de prospeţime, chiar dacă este iarnă.

Un singur element în această nuanţă ar putea completa ţinuta cu această culoare fantastică. Și pentru o apariţie nu foarte frapantă, un accesoriu de culoare verde crud poate fi combinat cu o pereche clasică de blugi, cizme confortabile, un pulover și un sac.

Verdele Greenery a învins celelalte nouă nominalizări - Primrose Yellow (un galben canar), Pale Dogwood (un beige rozaliu pudrat), Hazelnut (nuanţa laptelui cu cacao), Island Paradise (un bleu pastelat), Flame (un oranj aprins), Pink Yarrow (un ton de magenta), Niagara (un albastru calm), Kale (un verde kaki) şi Lapis Blue (un albastru-bijuterie).





Membrii Institutului şi-au justificat alegerea invocând situaţia globală tensionată din prezent, motivând ca este vremea perfecta pentru o culoare care se simte ca o gură de aer proaspăt. „Emblematic în ceea ce priveşte noile începuturi, PANTONE 15-0343 Greenery este o nuanţă de verde cu tentă gălbuie care evocă primele zile de primăvară, când natura revine la viaţă. Această culoare ilustrează imaginea copacilor bogat înverziţi şi aerul luxuriant al naturii în plină viaţă. Atributele încurajatoare ale verdelui Greenery ne îndeamnă să tragem aer adânc în piept pentru a inspira o doză mare de oxigen, făcându-ne să ne simţim revitalizaţi”, au declarat membrii institutului Pantone.

Institutul Pantone este autoritatea internaţională în domeniul culorilor şi a sistemelor de culori.

Sursa: evz.ro